Могилевська в самому худі посвітила стрункими ніжками та показалася в обіймах обох дочок

Співачка Наталія Могилевська вирішила оновити весняний гардероб собі і своїм дочкам Софії і Мішель.

У своєму Instagram артистка виклала відео, на якому продемонструвала деякі з обновок і заразом посвітила оголеними ногами, які в неї ще з часів "Танців з зірками" стрункі і підтягнуті.

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Зокрема, Наталя потанцювала на камеру в самому лише білому худі і на підборах. А потім пообіймалася з доньками, обличчя яких знову приховала.

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Дівчаток Могилевська теж потішила новими сукнями

Співачка зі старшою Мішель

Щаслива мама в обіймах своїх дівчаток

Нагадаємо, в березні Наталія запевняла, що скинула цілих 15 кіло, і демонструвала це в сукні, яку вдягала ще на "Танцях з зірками". А ще нещодавно зірка розповідала, чи вийшла нарешті заміж за свого Валентина.