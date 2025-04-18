Могилевська в самому худі посвітила стрункими ніжками та показалася в обіймах обох дочок

Тамара Кудрявченко - 18 квітня, 10:45

Співачка Наталія Могилевська вирішила оновити весняний гардероб собі і своїм дочкам Софії і Мішель.

У своєму Instagram артистка виклала відео, на якому продемонструвала деякі з обновок і заразом посвітила оголеними ногами, які в неї ще з часів "Танців з зірками" стрункі і підтягнуті. 

Могилевська показала ноги

Цікаво, чи зірка наважиться в такому луці виходити з дому

Зокрема, Наталя потанцювала на камеру в самому лише білому худі і на підборах. А потім пообіймалася з доньками, обличчя яких знову приховала. 


Наталія Могилевська з голими ногами

49-річна Наталка явно пишається своїм ніжками

Могилевська з молодшою дочкою Сонею

Дівчаток Могилевська теж потішила новими сукнями

Співачка зі старшою Мішель

Співачка зі старшою Мішель

Могилевська з двома прийомними дочками

Щаслива мама в обіймах своїх дівчаток

Нагадаємо, в березні Наталія запевняла, що скинула цілих 15 кіло, і демонструвала це в сукні, яку вдягала ще на "Танцях з зірками". А ще нещодавно зірка розповідала, чи вийшла нарешті заміж за свого Валентина

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