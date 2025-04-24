"Правила повинні бути": Могилевська розказала про свої "норм і стрьом" у вихованні доньок
Співачка Наталія Могилевська розказала, який підхід до виховання своїх прийомних доньок використовує.
Артистка зробила це у форматі "норм чи стрьом", відповідаючи на запитання аудиторії.
Наталія розповіла, в чому обмежує і ні своїх дівчат, Софію та Мішель. А також відповіла, чи нормально бити свою дитину за погану поведінку.
"Якщо ви будете бити дитину, її будуть бити все життя. Це порушення кордонів, неповага до дитини, травма, яку ви наносите. Ви втрачаєте її довіру. Стрьом", - запевнила Могилевська.
"Правила повинні бути, сімейні правила, сімейні традиції. Звісно, що все життя ми живемо з правилами. Норм", - відповіла співачка.
Співачка також зазначила, що змушувати дитину доїдати повну тарілку - "стрьом".
А от заперечувати висловлювати нащадкам свої емоції і плакати - також "стрьом" для Наташі.
"Платити дитині за гарні оцінки - точно стрьом, але взагалі стимулювати фінансово за якісь величезні досягнення, мені здається, можна", - відповіла Могилевська.
Читати особисті повідомлення дитини без її дозволу, за думкою Могилевської, нормально, однак до певного віку:
"Але після 12-13 років - стрьом".
Зірка також вважає, що необхідно залучати дитину до побутових справ.
"Норм, в мене діти виконують. Вміють прати, прибирати, готувати навіть їжу", - відповілила Наталія.
Нагадаємо, раніше Могилевська розказувала, які подарунки дівчата отримують на свята та до яких традицій їх привчає.
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