"Правила повинні бути": Могилевська розказала про свої "норм і стрьом" у вихованні доньок

Співачка Наталія Могилевська розказала, який підхід до виховання своїх прийомних доньок використовує.

Артистка зробила це у форматі "норм чи стрьом", відповідаючи на запитання аудиторії.

Наталія розповіла, в чому обмежує і ні своїх дівчат, Софію та Мішель. А також відповіла, чи нормально бити свою дитину за погану поведінку.

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"Якщо ви будете бити дитину, її будуть бити все життя. Це порушення кордонів, неповага до дитини, травма, яку ви наносите. Ви втрачаєте її довіру. Стрьом", - запевнила Могилевська.

За словами зірки, дитині треба давати свободу, однак дотримуючись правил

"Правила повинні бути, сімейні правила, сімейні традиції. Звісно, що все життя ми живемо з правилами. Норм", - відповіла співачка.

Співачка також зазначила, що змушувати дитину доїдати повну тарілку - "стрьом".

А от заперечувати висловлювати нащадкам свої емоції і плакати - також "стрьом" для Наташі.

"Платити дитині за гарні оцінки - точно стрьом, але взагалі стимулювати фінансово за якісь величезні досягнення, мені здається, можна", - відповіла Могилевська.

Читати особисті повідомлення дитини без її дозволу, за думкою Могилевської, нормально, однак до певного віку:

"Але після 12-13 років - стрьом".

Зірка також вважає, що необхідно залучати дитину до побутових справ.

"Норм, в мене діти виконують. Вміють прати, прибирати, готувати навіть їжу", - відповілила Наталія.

Нагадаємо, раніше Могилевська розказувала, які подарунки дівчата отримують на свята та до яких традицій їх привчає.