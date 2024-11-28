"Зможе приготувати кожен": Могилевська показала швидкий рецепт гарбуза і дала пораду для гарної шкіри та вій
Співачка Наталія Могилевська з похолоданням відновила свою кулінарну рубрику.
Цього разу артистка показала простий рецепт запеченого гарбуза.
"Ви повинні це спробувати. Як завжди, ділюсь з вами корисним. Рецепт легкої запеченої страви з гарбуза, яку зможе приготувати кожен! Мінімум інгредієнтів, максимум смаку – ідеально для затишних вечорів", - прорекламувала Наталія.
"Почистили, порізали гарбуз. На лист пергаменту ви викладаєте свого нарізаного гарбуза, поливаєте олією", - пояснила вона.
Після - солимо нарізані кубики.
"Я використовую тільки гімалайську рожеву сіль. Не використовую білу рафіновану, бо це просто жахливо для здоров'я", - порадила артистка.
Далі, за рекомендаціями Могилевської, додаємо червоний перець, часник, розмарин, італійські трави і запікаємо у духовці при температурі 180° протягом 30 хвилин.
А ще співачка дала цікаву корисну пораду.
"Дуже важливо протягом дня пити звичайну сиродавлену олію", - порадила співачка.
"Шкіра ідеальна, вії, волосся, все насичено, печіночка як годинничок", - замотивувала Наталія, яка, до речі, обрала гарбузову.
Нагадаємо, раніше Могилевська також показувала, як приготувати капустяно-буряковий квас та шарлотку з яблуками.