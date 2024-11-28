"Зможе приготувати кожен": Могилевська показала швидкий рецепт гарбуза і дала пораду для гарної шкіри та вій

Співачка Наталія Могилевська з похолоданням відновила свою кулінарну рубрику.

Цього разу артистка показала простий рецепт запеченого гарбуза.

"Ви повинні це спробувати. Як завжди, ділюсь з вами корисним. Рецепт легкої запеченої страви з гарбуза, яку зможе приготувати кожен! Мінімум інгредієнтів, максимум смаку – ідеально для затишних вечорів", - прорекламувала Наталія.

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"Почистили, порізали гарбуз. На лист пергаменту ви викладаєте свого нарізаного гарбуза, поливаєте олією", - пояснила вона.

Співачка обрала оливкову олію

Після - солимо нарізані кубики.

"Я використовую тільки гімалайську рожеву сіль. Не використовую білу рафіновану, бо це просто жахливо для здоров'я", - порадила артистка.

Далі, за рекомендаціями Могилевської, додаємо червоний перець, часник, розмарин, італійські трави і запікаємо у духовці при температурі 180° протягом 30 хвилин.

Так виглядає готова страва. Швидко і просто, як і обіцяла Наталія

А ще співачка дала цікаву корисну пораду.

"Дуже важливо протягом дня пити звичайну сиродавлену олію", - порадила співачка.

"Шкіра ідеальна, вії, волосся, все насичено, печіночка як годинничок", - замотивувала Наталія, яка, до речі, обрала гарбузову.

Нагадаємо, раніше Могилевська також показувала, як приготувати капустяно-буряковий квас та шарлотку з яблуками.