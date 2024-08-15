Обійми під ковдрою і багато сімейної хроніки: Могилевська зняла чоловіка у кліпі на присвячену йому пісню

Співачка Наталія Могилевська, чий чоловік Валентин проти того, щоби вона показувала його фото в мережі, все ж умовила його з'явитися в її кліпі. Вочевидь, спрацював вагомий аргумент: пісня "День народження кожен день" присвячена саме йому.

Кліп, у якому Валентин показується лише зі спини або у півоберта, переважно складається з сімейної відеохроніки артистки. Деякі моменти - як-от із дня народження Наталі - шанувальники вже бачили.

Наталія присвятила пісню людині, завдяки якій у неї день народження кожен день

Валентин не зміг відмовити коханій та знявся у кліпі

З'являються у відео й прийомні донечки Могилевської, Мішель та Софійка.

12-річна Мішель у день народження Наталії виголосила дуже зворушливу промову

Що може бути затишніше?

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Як відомо, одна з подруг Наталії, яка була на святкуванні її 49-річчя, таки засвітила у мережі обличчя загадкового Валентина. Нагадаємо, співачка якось зізнавалася, що в її коханого є зброя.