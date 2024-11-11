Вагітна дружина Оcтапчука показала рецепт фірмового пирога та попозувала в пальті на голе тіло

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка очікує на первістка від нього, поділилася рецептом фірмового яблучного пирога.

У своєму Instagram майбутня мама також відповіла на запитання підписників щодо місячних ватрит та про зміни у вазі.

Для приготування знадобляться: яблука - 4 шт. середніх, борошно - 170 г, яйця - 3 шт., цукор — 200 грам, молоко — 100 мл, розпушувач - І ч.л. та вершкове масло 40 грам.

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Остапчук не приховує, що яблучний пиріг - єдиний, який вона вміє готувати

"Збиваєте яйця із цукром (150 г), додаєте молоко, вмішуєте борошно, розпушувач, корицю, додаєте тонко нарізані пластинками очищені яблука. Викладаєте тісто в змащену форму, зверху кладете маленькі шматочки масла та посипасте цукром (50 г). Випікаєте 50-60 хв при 180 градусів", - розказала рецепт Катерина.

Виглядає дуже просто

А так виглядає смаколик у завершеному вигляді

Підписники запитали дівчину про комфортну для неї вагу та витрати на місяць.

За словами Остапчук, вона не може підрахувати точну суму, ба більше, багато витрат на себе бере її чоловік.

"Навіть приблизно не знаю, орієнтуюся тільки в тому, скільки витрачаю на зарплатні та оренду приміщення для студії. Особисто на себе — без поняття. 80% все одно покриває чоловік (витрати на житло, їжу, заклади, відпочинок (ну типу поїхати за Київ) тощо) — все, що стосується нас двох. Я плачу тільки за те, що стосується тільки мене і за студію", - пояснила майбутня мама.

Остапчук нагадала, як її тіло виглядало до вагітності. Вага Катерини становила 54 кіло, однак на час знайомства з Володимиром тоді ще Полтавська важила 63 кг.

Дівчина також встигла наробити красивих фото у пальті.

Як відомо, не лише Катерина балує смаколиками, зробленими власними руками. Раніше і сам Володимир ділився рецептом фірмових сирників.