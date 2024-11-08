Могилевська з 4-річною донькою поплавали в басейні просто неба

Марія Мельник 8 листопада, 12:30
Могилевська в сукні
фото з Instagram

Співачка Наталія Могилевська разом зі своїми прийомними доньками, Мішеллю і Софією вирушили на відпочинок в Буковель.

У своєму Instagram 49-річна мама закарбувала спільні моменти з дітьми, зокрема поплавала з молодшою 4-річною Сонею у басейні.

"Життя прекрасне, коли з тобою завжди поряд "Сонечко"", - підписала відео Наталія.


Могилевська з прийомною донькою Сонею

Схоже, старшу сестру вирішили залишити відпочивати

Наталія Могилевська і Соня

Враховуючи температуру повітря, дівчата доволі загартовані

Плавати з такими видами - одне задоволення

Плавати з такими видами - одне задоволення

Могилевська повчила доньку плавати

Поки Наталія не наважилася відпустити доньку плавати саму

Мішель і Софія за гаджетами

Мішель і Софія за гаджетами

Як відомо, під час повномасштабної війни в житті Наталії з'явилися не лише омріяні діти, а і коханий чоловік.

Раніше співачка розказувала про табу у вихованні доньок, всиновлення та захоплення 13-річної Мішель спортом.

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Могилевська
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