"Не планувала, чесно кажучи": Могилевська про те, як стала мамою двох дівчат і спортивне захоплення старшої

Про те, що вона стала прийомною мамою, Могилевська розповіла, коли доньки були з нею вже близько 2 років Фото з Instagram Могилевської

Співачка Наталія Могилевська 17-го вересня, у День усиновнення пригадала, як у її життя увійшли прийомні доньки - Мішель і Софія. Виявляється, спочатку зірка не знала, що сестричок дві, тож не мала чіткого плану вдочерити саме двох.

Про це, а ще про хобі дівчат 49-річна Наталія розказала "Київ 24".

"Я не планувала, чесно кажучи. Просто любов з першого погляду. Я полюбила дуже маленьку Соню, я не знала, що в неї є сестричка. Коли дізналась, була щаслива, що їх дві", - зізналася артистка.

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Наталія і Соня

Зі слів Могилевської, дівчатка різного віку - Мішель 13, а Соні вже 4, мають, відповідно, різні запити до неї.

"Фізично потребує більше уваги молодша, їй треба дуже багато чого організувати і їй потрібна допомога. Тому що вона не ходила, не говорила, не їла сама тощо. А що стосується психологічної роботи, то дуже багато потребує старша донька, тому що це про все. Про ставлення до життя, про повагу до дорослих, про власні кордони, про решту-решту-решту", - пояснила вона.

Артистка старається не світити у мережі личка дівчат

Як зізналася співачка, вона читає купу книжок із психології та виховання та підкреслює моменти, які хотіла би обговорити з Мішель.

Могилевська дуже вдячна Київській соціальній службі, чиї фахівці не лише готували її до ролі прийомної матері, а досі супроводжують. Наприклад, їм вона телефонує, коли їй хочеться просто накричати, і їй дають пораду, як розрулити цю ситуацію без цього.

Як розказала Наталія, доньки дуже талановиті, танцюють та прекрасно співають. Але вона не думає, що їхній шлях у житті - це творчість.

Могилевську дуже смішить, коли 4-річна Соня співає її пісні з рядками на кшталт "як я його цілувала"

"Наприклад, старша любить футбол. Вона грає в футбол із хлопчиками, одна-єдина дівчинка в команді. Я скажу, що я любила намалюватися в дитинстві, але так круто я не малювалася ніколи в житті", - пожартувала Могилевська.

Зі слів артистки, прихильники у Instagram порадили їй жіночу команду з футболу, тож тепер Мішель там.

"Вже грає в жіночій команді, і позавчора було змагання - дівчата проти хлопчиків. Дівчата поки що програли. Вона була на воротах, воротар. Але мені дуже, дуже приємно...", - до сліз розчулилася зіркова мама.

Нагадаємо, в день народження Наталії Мішель адресувала їй дуже щемливі слова. Як відомо, у дівчаток є й тато - це коханий чоловік Могилевської, про якого поки відомо небагато: що зветься він Валентин, має зброю та носить окуляри.