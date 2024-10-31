"Працюю аніматором, нянькою, Святим Миколаєм": Могилевська зворушила відео зі сплячою 4-річною донею
Співачка та акторка Наталія Могилевська, яка відпочиває в Буковелі зі своїм чоловіком Валентином і прийомними доньками, Мішель та Софією, поділилася у Instagram милим відео.
Зіркова мама показала, як 4-річню Соню зморило в машині. Дівчатко солодко сопе в Наталії на руках.
"Хтось не витримав розваг", - констатувала Могилевська.
"Пишіть хто, так само, як і я зараз, "на роботі" у власних дітей? Працюю аніматором, нянькою, Святим Миколаєм. А ви? У вас теж канікули?", - поцікавилася співачка.
Нагадаємо, нещодавно Могилевська розповідала, яким видом спорту захоплюється її старша дочка, 13-річна Мішель, а ще показувала незвичного "хатнього улюбленця" Соні.
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