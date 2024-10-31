"Працюю аніматором, нянькою, Святим Миколаєм": Могилевська зворушила відео зі сплячою 4-річною донею

49-річна Наталія Могилевська - мама двох прийомних доньок

Співачка та акторка Наталія Могилевська, яка відпочиває в Буковелі зі своїм чоловіком Валентином і прийомними доньками, Мішель та Софією, поділилася у Instagram милим відео.

Зіркова мама показала, як 4-річню Соню зморило в машині. Дівчатко солодко сопе в Наталії на руках.

Від авто до готелю Соню, яка так і не прокинуласяся, Наталії довелося нести на руках

"Хтось не витримав розваг", - констатувала Могилевська.

"Пишіть хто, так само, як і я зараз, "на роботі" у власних дітей? Працюю аніматором, нянькою, Святим Миколаєм. А ви? У вас теж канікули?", - поцікавилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно Могилевська розповідала, яким видом спорту захоплюється її старша дочка, 13-річна Мішель, а ще показувала незвичного "хатнього улюбленця" Соні.