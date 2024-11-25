Baby-спорт: Татарінцева показала, як тренуватися з дитиною на руках
Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева, яка майже 5 місяці тому народила первістка, показала, як відновлюється після пологів.
У своєму Instagram мама запостила вправи на килимку зі своєю донькою Лелею.
"Підписниця мені сказала, що мої потягушки на килимку вдома - це не повноцінні тренування. Думаю, більшість після такого тренування будуть не згодні з нею, як і я! Вправи робити по 2 підходи і по 60 секунд кожна", - пояснила Наталія.
Нагадаємо, раніше Наталія розказувала, скільки кіло скинула після пологів.
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