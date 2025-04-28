"Не повторюйте моїх помилок": травмована Татарінцева показала рецепт хлібу з броколі
Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева показала рецепт корисного хлібу.
У своєму Instagram Наталія запостила відео, де пояснила, як готувати виріб з броколі, і застерегла від своїх помилок.
Для приготування знадобиться: броколі - 600 г, 4 яйця, зелена гречка 4 ст.л., псиліум 2 ст.л., порошок гірчиці 1 ч.л., сіль 1 ч.л., спеції за смаком, насіння гарбуза і кунжуту на прикрасу або за бажанням додати в тісто.
"Приготування: перебити блендером або натерти на терці броколі, додати яйця і всі сухі інгредієнти, перемішати, в кінці перебити додатково ручним блендером. Викласти тісто у форму, яку краще змастити рослинною олією або підкласти пергамент. Випікати 40 хвилин при температурі 160 градусів", - проінструктурувала Наталія.
Нагадаємо, раніше Татарінцева показувала, як швидко приготувати мигдалеве молоко і печиво.
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