"Не повторюйте моїх помилок": травмована Татарінцева показала рецепт хлібу з броколі

Скрін з відео

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева показала рецепт корисного хлібу.

У своєму Instagram Наталія запостила відео, де пояснила, як готувати виріб з броколі, і застерегла від своїх помилок.

Для приготування знадобиться: броколі - 600 г, 4 яйця, зелена гречка 4 ст.л., псиліум 2 ст.л., порошок гірчиці 1 ч.л., сіль 1 ч.л., спеції за смаком, насіння гарбуза і кунжуту на прикрасу або за бажанням додати в тісто.

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"Я була необережною і неуважною до процесу в свій перший раз, тому перебиваючи броколі ручним блендером, перебила собі палець. Просто це було поганою ідеєю, намагатись перебивати сирий броколі ручним блендером! Я відчувала це, але чомусь продовжувала робити! Буду рада, якщо ви не повторите моїх помилок і у вас все вийде з першого разу", - застерегла жінка

"Приготування: перебити блендером або натерти на терці броколі, додати яйця і всі сухі інгредієнти, перемішати, в кінці перебити додатково ручним блендером. Викласти тісто у форму, яку краще змастити рослинною олією або підкласти пергамент. Випікати 40 хвилин при температурі 160 градусів", - проінструктурувала Наталія.

"Цей хліб рекомендують нутріціологи для тих, хто хоче вберегти себе від ендометриозу, кіст, міом та різних новоутворень", - додала гімнастка

А так виглядає готовий хліб

Нагадаємо, раніше Татарінцева показувала, як швидко приготувати мигдалеве молоко і печиво.