"Шматок хліба я йому хороший зробив": Зібров про стосунки з 40-річним сином, у якій країні той мешкає і чим займається

скрін з відео

67-річний співак Павло Зібров вперше за довгий час розказав про стосунки з 40-річним сином Сергієм від першого шлюбу.

В інтерв'ю Rostyslove Production артист розповів, що підтримує стосунки і вітає зі святами первістка, який вже кілька років не живе в Україні.

"У нього (сина Сергія - ред.) двоє дітей. Він в Канаді вже давно. Вони там ходять у школу. Він айтівець, працює дистанційно. Заробляє сам на себе. Він мене вітає з днем народження та я - його та дітей. Живий і здоровий.

Реклама:

Коли він був маленьким, то я допомагав з навчанням, влаштовував в університети, на роботу, допомагав. Тепер йому вже 40 років, у нього своя сім'я, свій заробіток. Шматок хліба я йому хороший зробив — машину й усе, що потрібно для старту. Далі він сам пішов і, якщо потрібна буде допомога, то, беззаперечно, я допоможу. Але він самодостатній", - запевнив співак.

На фото первісток Павла Сергій скрін з відео

У 2022-ому Сергій разом із родиною виїхали з України. За словами Зіброва, нащадок покинув кордони держави легально.

Як відомо, за плечима Зіброва не один шлюб. Вперше він одружився у студентські роки із Тетяною, яка його зрадила. У шлюбі з нею, 1983-го народився син Сергій. А у другому шлюбі з дружиною Мариною 1997-го народилася донька Діана.

Раніше ТаблоID розповідав про амурну біографію співка, сповнену неабияких цікавинок.