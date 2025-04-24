"Знову почала їсти хліб, сир і пасту": 52-річна Пелтроу повідомила, що злізла з "печерної" дієти

Американська акторка та лайфстайл-блогерка Гвінет Пелтроу, яка обожнює ділитися зі своєю аудиторією корисними рецептами, зізналася, що вже не так прискіпливо ставиться до вмісту своєї тарілки.

52-річна зірка "злізла" з палеодієти, на якій була останні декілька років разом зі своїм чоловіком Бредом Фолчаком.

Про це Гвінет розповіла в своєму подкасті Goop, повідомляє Daily Beast.

Анонсуючи з цю розмову в Instagram, Пелтроу опублікувала затишну й апетитну фотодобірку, показавши свою їжу вдома та в закладах.

Гвінет та її чоловік разом дотримувалися дієти

"Я знову почала їсти хліб, сир і пасту", - поділилася блогерка.

Зі слів Гвінет, вона досі "інтоксикована" ідеєю правильного харчування, але жорсткі правила їй уже набридли.

Як розказала зірка, вони з чоловіком через певні проблеми зі здоров'ям стали дотримуватися палеодієти, яку ще називають дієтою печерної людини, бо її основний принцип - не їсти того, чого не могло бути в раціоні наших далеких предків: оброблених продуктів, продуктів із пшениці тощо.

"Мені вже це трохи набридло, якщо чесно... Я повертаюся до того, щоби їсти хліб на заквасці, сир - як я і сказала. Трохи пасти після того, як я дуже довго себе в ній обмежувала", - повідомила Гвінет.

Водночас, наголосила Пелтроу, вона вважає, що все ж варто дотримуватися принципу: їжа має бути максимально необробленою та якнайсвіжішою.

"Не думаю, що будь-який лікар чи нутриціолог це спростував би", - зазначила вона.

До речі, в 2023-му році Пелтроу говорила, що крім палеодієти дотримується й інтервального голодування. Наприклад, уранці вона лише пила каву, обідала о 12-ій супом або бульйоном, а на ранню вечерю готувала собі багато овочів.

Пелтроу і надалі дотримуватиметься правильного харчування, але "без фанатизму"

Як відомо, Гвінет заради експерименту якось провела 8 днів, живлячись лише козиним молоком. Про цю та інші химерні дієти зірок розказував ТаблоID.

Нагадаємо, в систему здорового способу життя Пелтроу, тим не менш, вписується алкоголь.