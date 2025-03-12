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Татарінцева під наглядом 8-місячної доньки показала, як швидко приготувати мигдалеве молоко і печиво

Марія Мельник - 12 березня, 10:00
Татарінцева приготувала мигдалеві смаколики

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева приготувала домашнє молоко та печиво з мигдалю.

У своєму Instagram Наталія замилувала відеорецетом смаколиків, який записала під наглядом 8-місячної доньки Лелі.

"Додайте стільки води, щоб покрити 1 склянку мигдалю, і залиште в холодильнику на ніч. Змішайте розм’якшений мигдаль з 1 літром води і процідіть. Наше молоко готове", - поділилася Татарінцева рецептом молока.


Заливаємо мигдаль водою
Наталія готує вдома смачне рослинне молоко
Татарінцева з Лелею на кухні

8-місячна Леля уважно стежить за діями мами

Леля на руках Татарінцевої

Схоже, донька вже в очікуванні смачного напою

Для приготування печива знадобиться: 1 банан, 1 яйце, суміш, яка залишилась від приготування молока, 1 чайна ложка олії (Наталія додала авокадо), 1 чайна ложка розпушувача.

Рецепт мигдалевого печива

Смачні і корисні смаколики, які не нашкодять фігурі

Печиво випікати 20 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.

Кожне печиво Наталія прикрасила мигдалем

Кожне печиво Наталія прикрасила мигдалем

Нагадаємо, раніше Татарінцева ділилася рецептом легких смачних котлет.

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