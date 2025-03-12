Татарінцева під наглядом 8-місячної доньки показала, як швидко приготувати мигдалеве молоко і печиво
Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева приготувала домашнє молоко та печиво з мигдалю.
У своєму Instagram Наталія замилувала відеорецетом смаколиків, який записала під наглядом 8-місячної доньки Лелі.
"Додайте стільки води, щоб покрити 1 склянку мигдалю, і залиште в холодильнику на ніч. Змішайте розм’якшений мигдаль з 1 літром води і процідіть. Наше молоко готове", - поділилася Татарінцева рецептом молока.
Для приготування печива знадобиться: 1 банан, 1 яйце, суміш, яка залишилась від приготування молока, 1 чайна ложка олії (Наталія додала авокадо), 1 чайна ложка розпушувача.
Печиво випікати 20 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.
Нагадаємо, раніше Татарінцева ділилася рецептом легких смачних котлет.
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