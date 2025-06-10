"Більше немає зайвого часу і здоров'я": Валевська з нагоди 44-річчя поміркувала про важливість обирати себе

Співачка Наталія Валевська 10-го червня святкує своє 44-річчя.

У своєму Instagram зірка показала портретне фото у кольорах фуксії і написала про важливість обирати себе.

"День народження. Другого шансу не буде! І якщо раніше я ще могла змовчати, зтерпіти, відсунути себе, та тепер більше немає, немає зайвого часу, здоров'я, немає зайвих сил, і головне, що маю зробити - це обрати себе!

Обрати своє здоровʼя, своє щастя, свої мрії! Забути про чужі очікування, про чуже уявлення. Про життя, обрати себе зараз, щоб згодом не шкодувати! Бо це життя, а не чорновик! Живу і дякую Силам Оборони, що живу в найкращій країні світу!", - написала вона.

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Нагадаємо, кілька місяців тому Валевська розказувала, що допомагає їй гарно виглядати.

Як відомо, життя зірки не завжди було сповнене успіхом і прийняттям правильних рішень. Кілька років тому вона відверто розповіла про страшну помилку, якої припустилася в 2003-му році: перервану вагітність.