Валевська про ексчоловіка та аб'юз: Там, де примушують позбутися дитини - це не кохання

Співачка Наталія Валевська, яка кілька років тому розповіла про вагітність, яку перервала в юності, зізналася, що пішла на цей крок під тиском із боку свого ексчоловіка Володимира.

Те, що вона цілих 19 років залишалася в стосунках, де не було кохання, вилилося для артистки серйозними проблемами зі здоров'ям, причому деякі з її набути хвороб - невиліковні.

Про це 43-річна Наталія розказала "Слава +".

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Свого колишнього чоловіка, з яким вони офіційно розлучилися в 2022-му, зірка під час інтерв'ю називала "пан Володимир".

Валевська в інтерв'ю пригадала болісні події з минулого Скріншот із відео "Слава +"

"У нас все було дуже просто: я завагітніла і кажу: " Я хочу цю дитину залишити, я хочу стати мамою". Оскільки на той момент пан Володимир не мав якогось такого сталого, стабільного фінансового становища, як він думав, то він, скажімо так, аб'юзивним методом наполіг чи потиснув до такого ступеня, що я все ж таки прийняла рішення, що в таких умовах дитина народитися не може. Тому - це не кохання. Там, де примушують позбутися дитини, це не кохання, це задоволення своїх власних потреб", - поділилася Валевська.

На думку Наталії, ніколи не варто жити в ілюзіях. Вона ж до них, на жаль, схильна.

"Я взагалі фантазерка ще та, я можу собі накрутити про ушльопка рідкісного - що він не ушльопок, я можу ідеалізувати будь-яку людину", - зізналася вона.

Співачка багато років жила в ілюзіях, поки не усвідомила, що її шлюб - без кохання

Співачка не перекладає на колишнього провину за той аборт, мовляв, кожна людина несе 100% відповідальності за своє життя і ніщо не виправдовує прийняте неправильне рішення, хай причиною його на той момент був брак досвіду тощо.

"Я розумію, тиск, я розумію, немає досвіду, я розумію, якась незрілість, але це я прийняла рішення в той момент, коли я могла сказати: "Іди ти наху... тір метеликів ловить. Я лишаю цю дитину". Я могла це сказати. Тим паче, мені було де жити", - визнала вона.

Зі слів Валевської, її екс, у которого на момент їхнього одруження вже було двоє дітей і ще одне дитя народилося згодом уже не від неї, вибачався перед нею за минуле вже дуже багато разів. Зараз вони не спілкуються.

"Останній наш дзвінок, він: "Чим тобі я можу допомогти?" Я сказала: "Народи мені дитину бля*ь". Якось так. Якщо ти хочеш мені допомогти. Тому в мене після розлучення всі системи полетіли: ендокринна і решта, в мене почався атопічний дерматит хронічний, хвороби набуті - щоб я не забувала раптом... Я це все стабілізую зараз. Я не говорю про фінанси, це зрозуміло, що в нашій країні все коштує намалих коштів. Але стабілізувати гормональну систему - це ще той квест. Я маю тепер декілька невиліковних хвороб, які, я вважаю, як "скарб" якийсь після 19 років спільного життя", - розказала Наталія.

Наталія приймає свою провину за те, що перервала вагітність, піддавшись тиску екса

"Так що, дівчата, якщо ви сидите на дохлій кобилі чи коні, я вам так скажу: довго не сидіть, бо втратите своє здоровя і буде вам як у мене. А це непросто, стабілізувати ці системи - ендокринну, ту, сю, третю, десяту, щоби підготувати тіло для того, щоби там якось хоча би зачепився плід", - поділилася вона.

Як розказала співачка, через проблеми з гормонами вона часом "стає не собою, а просто звіром". Валевська мусить постійно приймати ліки, а ще вона вживає мікродозинг грибів. Наталія підкреслила, що зараз не має жодних шкідливих звичок, зокрема не вживає алкоголь, хоча, маючи погану спадковість у цьому сенсі, свого часу навіть бувала в запоях.

"Вікові зміни - прикольна історія. Це теж пропрацювання... Зрозуміло, що все, що я робила або не робила з фізичним тілом, тепер мене доганяє. Навіть зловживання алкоголем - що доброго? Викликає запалення внутрішніх органів - обалдєнно? Де? В чому це класно? В чому класно, що печінка не може пропрацювати той спирт, ту фігню, що я влила в себе, замість того, щоби пропрацювать гормони? Нам цього не розказують, але воно є, неусвідомлене труїння себе", - поділилася вона.

Зі слів Наталії, все, що вона хотіла змінити у своєму тілі, вона вже змінила: трохи збільшила губи та зробила мамопластику. Артистка не приховує, що коле ботокс.

У артистки після розлучення проявилися серйозні проблеми за здоров'ям

"Обов'язково. З 2006-го року. В мене в принципі і по материнській лінії, і по батьківській лінії в мене і чутлива шкіра, і тонка шкіра у батьків. Мені не пощастило, в мене одразу були мімічні зморшки, аже в такому молодому віці", - пояснила вона.

Проблем із зайвою вагою в Валевської нема. Навпаки: "схудла" в її випадку - це не дуже приємний їй комплімент.

"Мені коли кажуть "схудла", мені краще, щоби я не худла, тому що мій організм працює в режимі спринтера, я весь час "біжу", в нього пришвидшений набагато обмін речовин. Серце стукає швидше, і він сам себе спалює, організм. Це жорстко. Я, наприклад, можу спати і чути, як гупає моє серце... Тому поки що без фармацевтики нереально. Я можу дуба врізати. Але не треба! Мені ще багато всього треба зробити в цьому житті", - запевнила співачка.

Як похвалилася Наталія, її нинішній бойфренд, якого звати Андрій, нарешті навчив її любити. В цих стосунках вона прагне бути щасливою до кінця життя.

Зі слів Наталії, вони з Андрієм уже пройшли і цукерково-букетний період, і період притирання одне до одного

"Я хочу сім'ю, нормальну здорову сім'ю мати до кінця життя, а не помирати там на самоті, як дуже багато колег, популярних особистостей, померли, лежали трупами декілька днів, потім їх знаходили якісь сусіди... Ну чесне слово, це недобре", - констатувала Валевська.

Нагадаємо, свого коханого Наталія показала в січні, вітаючи з 50-річчям. Проте обличчя Андрія вона приховала, оскільки він не бажає публічності.

Як відомо, щоби отримати шанс таки стати мамою, Валевська перенесла декілька болісних операцій.