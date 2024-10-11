"Я люблю тебе": 51-річна зірка "Кріпосної" Васько замилувала осінніми селфі

Марія Ткаченко 11 жовтня, 18:00
Актриса Наталія Васько
Фото з Instagram Васько

До людей, які, незважаючи на дощі та холод, люблять осінь, належить акторка Наталія Васько.

У цьому 51-річна зірка "Кріпосної" зізналася в Instagram. Вона поділилася атмосферним фотосетом, де постає практично без мейкапу.

Наталія Васько

Наталія наробила вайбових осінніх портретів


"Я люблю тебе, осінь!", - написала Наталія.

Наталія Васько з серіалу Кріпосна

Акторка театру та кіно зізналася в любові до осені

Актриса Молодого театру Наталія Васько
Акторка Наталія Васько

Підписники Васько лишають під дописом компліменти - і їй, і осені.

Нагадаємо, в лютому 2022-го року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Наталія Васько повінчалася зі своїм коханим чоловіком.

Читайте також:

Олеся Жураківська подякувала театралам своїм селфі без мейкапу. ФОТО

Боклан про російських колег: Те місце, де була совість, починає заростати хріном

"Маю однокурсників, яким років по 20": Вітовська розповіла, чому пішла навчатися на археолога

Біблів пояснила, чому знімалася в російських проєктах після 2014-го, чи планує народжувати та як ставиться до зради Безрук



Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів