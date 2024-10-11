"Я люблю тебе": 51-річна зірка "Кріпосної" Васько замилувала осінніми селфі

До людей, які, незважаючи на дощі та холод, люблять осінь, належить акторка Наталія Васько.

У цьому 51-річна зірка "Кріпосної" зізналася в Instagram. Вона поділилася атмосферним фотосетом, де постає практично без мейкапу.

Наталія наробила вайбових осінніх портретів

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"Я люблю тебе, осінь!", - написала Наталія.

Акторка театру та кіно зізналася в любові до осені

Підписники Васько лишають під дописом компліменти - і їй, і осені.

Нагадаємо, в лютому 2022-го року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Наталія Васько повінчалася зі своїм коханим чоловіком.







