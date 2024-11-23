"Найкращі супутники осені": ексдружина Кличка у твідових мінішортах та замшевій куртці попозувала для стильного відео

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталя Єгорова потішила підписників новим стильним осіннім образом.

Вона показала атмосферне відео в Instagram.

Для стильних кадрів Наталя одягнула твідові мінішорти, білу сорочку, поверх якої вона наділа в'язаний светр шоколадного кольору та замшеву куртку. Свій образ вона доповнила високими чобітками темно-коричневого кольору, білим шарфом та сонцезахисними окулярами.

У своєму образі Єгорова використала трендові кольори цієї осені

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"Свіже повітря, золоте листя і вічні речі - замша і твід - мої найкращі супутники осені", - написала Єгорова.

До речі, замшеві речі - також головний тренд осіннього сезону

Наталя частенько тішить підписників стильним контентом

Нагадаємо, наприкінці вересня Наталя Єгорова відривалася на Октоберфесті у традиційній німецькій сукні, але у хижий принт.

Також якось вона позувала у хутрі на стильному івенті.