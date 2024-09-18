Ексдружина Кличка у вишуканому луці з хутром покрутилася перед камерою на вечірці total white. Відео

Ексдружина київського мера Віталія Кличка, яка після розлучення повернула собі дівоче прізвище, Наталія Єгорова показалася у розкішному луці на вечірці у Гамбурзі.

Атмосферним відео, на якому видно її елегантний total white, вона поділилася на сторінці в Instagram. Для івенту, усі гості якого також були в білому, Наталія обрала шовкову сукню із розрізом, доповнивши її аксесуарами в тон та хутряним манто.

Усмішка – найкращий аксесуар скрін з відео

Розкішний total white скрін з відео

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До речі, раніше Єгорова оголосила про повернення у моделінг. Вона також розповідала, як воно – повернутися до цієї професії після 50 років.

Нагадаємо, раніше Єгорова демонструвала фотосесії, зокрема у спокусливих луках.