"Маски злітають, бажання стихають": Денисенко попозувала для ч/б фото та поміркувала про справжню сміливість

Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, попозувала для чорно-білих фото та поміркувала про те, що таке справжня сміливість.

"Справжня сміливість — не в тому, щоб витерпіти все! А в тому, щоб нарешті почути себе і діяти за покликом серця", - написала Наталка.

Денисенко у білому наробила ч/б фото

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Вона додала, що коли помираєш всередині, то не кричиш, а просто перестаєш хотіти.

"Те, що надихало — більше не веде. Це не кінець. Це — обнулення. Стара ти — відходить. Маски злітають. Бажання стихають. Залишається правда. Тиша. І ти, нова. М’яка. Глибока. Ти більше не та, яка подобається всім, але нарешті своя", - пояснила Денисенко.

Денисенко натякнула на початок нового життя після розлучення?

Акторка зазначила, що життя не вимагає витримки у болі.

"Воно просить лише сміливості — бути собою. І якщо ти зараз стоїш на краю - не бійся ступити. Бо за цим краєм починається справжнє", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик побралися влітку 2017 року. Пара зіграла декілька весіль.

Також колишнє подружжя має спільного 7-річного сина Андрійка.