"Іноді хочеться просто зникнути": облита брудом Денисенко у символічному відео показала, що таке публічність

Акторка Наталка Денисенко, про розлучення якої нещодавно дізналися ЗМІ, зняла символічне відео, в якому продемонструвала, що, за її досвідом, означає публічність.

На ролику, який зірка виклала в Instagram, її лупцюють по обличчю, на неї ллється купа бруду, в неї кидають гниллю, але врешті решт вона змиває з себе все лайно і виходить чистою та позитивною.

Наталка дуже яскраво продемонструвала, як це - бути публічною персоною, на яку щодня ллється не лише любов, а й бруд

"Ви коли-небудь задумувалися, як це — бути публічною людиною? Коли тебе не просто бачать — тебе щодня розбирають на частини. Твій вигляд, твої слова, твої сльози. Кожен твій крок — для когось привід судити, а кожна твоя щирість — вирок", - написала Наталка.

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Денисенко не пожаліла себе для огидної картинки

Приблизно так Наталка почувається, коли в її бік летить хейт

"Іноді боляче. Іноді хочеться просто зникнути. Але ми знову встаємо. Знову говоримо. Знову ділимося своїм світлом, хоч іноді самі горимо в тиші.

Бути публічним — це не просто про красиву картинку. Це про внутрішню силу, яку не видно на екрані. Про вибір бути чесним, навіть коли це боляче. Про сміливість іти далі, навіть коли в тебе кидають словами. Тож перш ніж написати щось… Запитай себе: а ти б знайшов в собі сили і сміливість ПРОЯВЛЯТИСЯ і витримати таку кількість уваги?", - звернулася до своїх хейтерів і фанатів зірка.

Утім, кожен раз актриса знаходить в собі сили вийти з хейту чистою та продовжити свою публічну діяльність з гордо піднятою головою

До слова, Денисенко любить знімати тематичні відео. До річниці повномасштабного вторгнення зірка "Кріпосної" уявила себе воїтелькою з мечем.

Однак більш за все 35-річна Наталка полюбляє гарячі відео в спідньому, яких у її блозі немало.