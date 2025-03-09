Оголена Денисенко у вельоні до підлоги прикрила принади квітами. Фото

Акторка Наталка Денисенко наробила оголених фото та у своєму Instagram поміркувала про те, як це - бути жінкою у сучасному світі.

Наталка попозувала повністю оголена, прикриваючи свої принади трояндами, а зверху на неї накинули прозору вуаль.

"Бути жінкою у сучасному світі - це жити між двома силами: очікуваннями суспільства та власною свободою. Нам пропонують бути ніжними, але сильними, турботливими, але амбітними, розкутими, але скромними, ідеальними у всьому, але не занадто. Жіночність часто зводять до зовнішності чи поведінки, але насправді це – внутрішня енергія та відчуття гармонії з собою!" - написала вона.

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Наталка додала, що жінки досі стикаються з упередженнями "Жінка повинна...", "Жінці не пасує...".

"Хто визначає ці правила? Так, іноді буває важко. Бо сучасний світ вимагає забагато, але найбільша мудрість – не намагатися відповідати всім очікуванням, а бути собою! Бути чесно з собою! Обирати жити так, як хочеться саме тобі! Бо ми маємо право на цю свободу і треба це цінувати! В деяких країнах за такі знімки мене б взагалі могли вбити", - додала вона.

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До речі, до роковин війни в Україні Наталка Денисенко в образі воїтельки з мечем записала емоційне відео.

Якось акторка розповідала, як пережила зйомки сцени з оголеними грудьми.