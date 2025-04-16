"Я - естет": Денисенко розказала, що завжди кладе у великодній кошик та чи пече паски

Акторка Наталка Денисенко розказала, яких традицій дотримується у Великдень.

За лаштунками зйомок для Нового каналу зірка також розповіла, з ким і як планує провести 20 квітня.

"По-перше, я накупила величезну кількість шоколадних яєць і зайчиків різних розмірів. Мій син Андрійко це дуже любить.

Паски ніколи не пекла й поки що не планую. Тому що тісто – це така сакральна річ, якій треба приділити багато часу, енергії та сил. Оскільки в мене дуже насичений графік, то поки не можу собі цього дозволити. Тож замовила паски в улюблених ресторанах. Мало того, що вони смачні, то ще й дуже красиві!", - пояснила Денисенко.

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На фото можна побачити, як виглядає великодній кошик в родині актриси

"Я – естет. Мені важливо, щоб великодній кошик був стильним і гарним. Всі знають, що я люблю білий колір. І цьогоріч, наскільки знаю, білий – у великодньому тренді. Тому й замовила пасочки з білими зайчиками та іншим декором у цьому стилі. А ще – харчові барвники для яєць з перламутром. Будуть блискучі білі крашанки. Обов'язково запечу м'ясо. Це я роблю чудово!", - розказала актриса.

Побачити Наталку не в білому кольорі і з предметами не світлого відтінку можна хіба що на зйомках

На Великдень Денисенко матиме вихідний, тож бажає провести день з близькими людьми.

"Планую або поїхати з синочком до батьків у Чернігів, або запросити маму з татом до себе. Ще вирішуємо. Окрім смаколиків з кошика на великодній стіл планую запекти картопельку, обов'язково зробити якийсь смачний салат. Все традиційно. До речі, маю обов'язкове правило! Так мене з дитинства привчили мама й бабуся. У великодній кошик, з яким йду до церкви, обов'язково кладу сіль. І потім додаю її в усі страви", - розказала Наталка.

Нагадаємо, раніше співачка Тіна Кароль розказувала, за чиїм рецептом готує паски на Великдень.