Дисципліна по будильнику: "людина-планер" Денисенко розкрила свої секрети тайм-менеджменту
Акторка Наталка Денисенко поділилася лайфхаками для структурування дня.
За лаштунками зйомок на "Новому каналі" зірка розказала про свій принцип тайм-менеджменту.
"Найцінніший ресурс – це не гроші, а час. Його неможливо купити. Тож я завжди намагаюся все чітко розплановувати. Планування – це моє улюблене заняття з дитинства. Знаєте, інколи здається, що я – людина-планер. Останнім часом графік став максимально чіткий", - розповіла Денисенко.
"Розписую все: 6:00 – підйом і зарядка, 6:15 – душ, 6:30 – сніданок… І на всі ці пункти я ставлю будильники. Щоб точно нічого не забути і все встигнути. Дисципліна – найголовніше. Я вважаю, щоб бути успішною людиною, потрібно не просто чітко розуміти, до чого і для чого ти йдеш, а й спланувати шлях", - порадила акторка.
Окрім дрібного планування на щодень, зірка пише задачі та цілі на майбутнє.
"Я знаю, що робитиму за пів року. Ну, приблизно, звісно, але розписано, в який місяць що має бути. Звичка розплановувати все на тиждень наперед теж дуже давня. Класна порада – переглядати це планування на початку тижня і потім щодня – справи на два дні наперед та корегувати зайнятість. Аби встигати все, потрібно чимось жертвувати", - зазначила актриса.
"Я вважаю, що дуже грішу, й так не можна робити, але іноді, аби втілити всі робочі справи, доводиться менше бути з близькими. Останній рік почала просто вписувати у графік "день з сином". І намагаюся на цей день більше нічого не планувати. Буває, що пропонують щось цікаве, і я готова пожертвувати пів дня. Але потім розумію, що це тоді не життя... Сім’я не має бути просто картинкою, їй треба приділяти час і всього себе" - зазначила зірка.
"Хоча психологи та коучі кажуть, що не можна одночасно робити кілька справ, я цього не дотримуюся. Навіть зараз даю цей коментар і обідаю. Можу також записувати інтерв’ю, коли їду в заторах. Або готувати вечерю, слухати одним вухом синочка і ще паралельно відписувати в робочий чат піарникам. Це мені дається і, відчуваю, що допомагає ставати ще успішнішою", - поділилася зірка.
Нагадаємо, раніше Денисенко розказувала, як витрачає гроші і на що їх не шкодує.