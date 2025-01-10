Дисципліна по будильнику: "людина-планер" Денисенко розкрила свої секрети тайм-менеджменту

фото пресслужби Денисенко

Акторка Наталка Денисенко поділилася лайфхаками для структурування дня.

За лаштунками зйомок на "Новому каналі" зірка розказала про свій принцип тайм-менеджменту.

"Найцінніший ресурс – це не гроші, а час. Його неможливо купити. Тож я завжди намагаюся все чітко розплановувати. Планування – це моє улюблене заняття з дитинства. Знаєте, інколи здається, що я – людина-планер. Останнім часом графік став максимально чіткий", - розповіла Денисенко.

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"Розписую все: 6:00 – підйом і зарядка, 6:15 – душ, 6:30 – сніданок… І на всі ці пункти я ставлю будильники. Щоб точно нічого не забути і все встигнути. Дисципліна – найголовніше. Я вважаю, щоб бути успішною людиною, потрібно не просто чітко розуміти, до чого і для чого ти йдеш, а й спланувати шлях", - порадила акторка.

Денисенко вважає дисципліну шляхом до успіху

Окрім дрібного планування на щодень, зірка пише задачі та цілі на майбутнє.

"Я знаю, що робитиму за пів року. Ну, приблизно, звісно, але розписано, в який місяць що має бути. Звичка розплановувати все на тиждень наперед теж дуже давня. Класна порада – переглядати це планування на початку тижня і потім щодня – справи на два дні наперед та корегувати зайнятість. Аби встигати все, потрібно чимось жертвувати", - зазначила актриса.

"Я вважаю, що дуже грішу, й так не можна робити, але іноді, аби втілити всі робочі справи, доводиться менше бути з близькими. Останній рік почала просто вписувати у графік "день з сином". І намагаюся на цей день більше нічого не планувати. Буває, що пропонують щось цікаве, і я готова пожертвувати пів дня. Але потім розумію, що це тоді не життя... Сім’я не має бути просто картинкою, їй треба приділяти час і всього себе" - зазначила зірка.

Для сина у графіку мами є окремий пункт

"Хоча психологи та коучі кажуть, що не можна одночасно робити кілька справ, я цього не дотримуюся. Навіть зараз даю цей коментар і обідаю. Можу також записувати інтерв’ю, коли їду в заторах. Або готувати вечерю, слухати одним вухом синочка і ще паралельно відписувати в робочий чат піарникам. Це мені дається і, відчуваю, що допомагає ставати ще успішнішою", - поділилася зірка.

Нагадаємо, раніше Денисенко розказувала, як витрачає гроші і на що їх не шкодує.