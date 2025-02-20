Денисенко у крихітних стрінгах та підтяжках повисіла на люстрі в пікантному відео
Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно знялась у фільмі з оголеними грудьми, епатувала своїх підписників пристрасними кадрами.
35-річна зірка знялась у білій кімнаті, де на ліжку з балдахіном позувала в одній тоненькій білизні. Свій лук вона доповнила прозорими панчохами і поясом з підтяжками. Грайливим відео Наталка поділилась в Instagram.
Акторка дала повністю роздивитись свою струнку фігуру, крутячись перед камерою. Вона ефектно походила на підборах, продемонструвавши пружні сідниці.
Також Наталка в іншому комплекті спіднього позвисала з люстри.
"Мені дуже подобається створювати такі відео. Відчуваю величезне задоволення від зйомки, красування в таких речах, від відчуття любові до свого тіла. Але знаю, що великий відсоток жінок тригерять і викликають осуд такі відео, хоч воно і естетично красиве. Як думаєте, чому?" — поцікавилась знаменитість у своїх підписників.
Як відомо, Наталка часто влаштовує пристрасні фотосети. Раніше вона приміряла шубу на голе тіло та повністю оголювалась на зйомках зі своїм чоловіком. Позувати топлес для Денисенко теж не в новинку.
Нагадаємо, чоловіком актори є актор і військовослужбовець Андрій Федінчик. Минулої весни закохані відсвяткували 7 річницю шлюбу. Наталка навіть ділилась власними правилами спілкування з коханим.
Подружжя також виховує 7-річного сина Андрійка.
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