"Кохаю": оголена Денисенко полежала на колінах у чоловіка для гарячої зйомки. Відео
Акторка Наталка Денисенко, яка не соромиться публікувати свої гарячі фото, і Instagram поділилася бекстейджем спокусливої фотосесії зі своїм чоловіком, військовим та актором Андрієм Федінчиком.
"Вчора, побачила новину, шо в честь Дня кіно, мого чоловіка нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Мене завжди дивувало це поєднання великої сили і скромності мого чоловіка! Він ніколи не напише про це в соцмережах", - написала Денисенко.
За її словами, Федінчик - людина, яка нічого не робить "на показ", щира та справедлива.
"Не перестаю пишатися тобою. Кохаю", - додала Наталка.
Нагадаємо, Наталка Денисенко залюбки ділилася зі своїми шанувальниками кадрами з сімейного відпочинку, поки її чоловік у відпустці.
Як відомо, пара закрутила роман під час зйомок серіалу "Клан ювелірів", цікаво, що в Андрія Федінчинка на той момент була дружина. Закохані побралися у 2017 році на Мальдівах.
У подружжя є спільний 6-річний син Андрій.