"Кохаю": оголена Денисенко полежала на колінах у чоловіка для гарячої зйомки. Відео

Юлія Леськова 15 вересня, 16:17
Наталка Дениченко з Андрієм Федінчиком позують для фото
Фото з Instagram Наталки Денисенко

Акторка Наталка Денисенко, яка не соромиться публікувати свої гарячі фото, і Instagram поділилася бекстейджем спокусливої фотосесії зі своїм чоловіком, військовим та актором Андрієм Федінчиком.

"Вчора, побачила новину, шо в честь Дня кіно, мого чоловіка нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Мене завжди дивувало це поєднання великої сили і скромності мого чоловіка! Він ніколи не напише про це в соцмережах", - написала Денисенко.

За її словами, Федінчик - людина, яка нічого не робить "на показ", щира та справедлива.


"Не перестаю пишатися тобою. Кохаю", - додала Наталка.

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Нагадаємо, Наталка Денисенко залюбки ділилася зі своїми шанувальниками кадрами з сімейного відпочинку, поки її чоловік у відпустці.

Як відомо, пара закрутила роман під час зйомок серіалу "Клан ювелірів", цікаво, що в Андрія Федінчинка на той момент була дружина. Закохані побралися у 2017 році на Мальдівах.

У подружжя є спільний 6-річний син Андрій.

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