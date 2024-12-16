"Я з тобою щаслива": Могилевська зворушливо привітала з 13-річчям старшу доньку. Відео

15-го грудня свій день народження відзначила старша прийомна донька співачки Наталії Могилевської, Мішель. Зіркова мама привітала дівчину в Instagram та показала, що відбувалося вдома в цей святковий день.

Готувати сюрприз для іменинниці Наталія з молодшою донею Софією почали вже о 6-ій ранку. На іменинницю чекав плакат із привітанням, кульки, квіти та подарунки.

4-річна Соня завзято допомагала готувати привітання старшій сестрі

"Сьогодні день народження моєї ніжної, моєї казкової Мішель! Вона за характером як дві краплі води схожа на мене, а зовні схожа на мене настільки, що Лада Лузіна (письменниця, подруга співачки - редю.) каже: "Навіщо ти всім сказала, що це не твоя донька, могла б сказати, що ти її приховувала і всі б повірили"", - написала Могилевська.

"Вітаю, люблю і дякую, бо я з тобою щаслива, моя люба", - додала вона.

Мішель виповнилося 13

Одним із подарунків стали ролики, які можуть трансформуватися у ковзани

Як відомо, артистка розповідала, яким видом спорту захоплюється Мішель. Нагадаємо, в день народження Могилевської дівчина зворушила промовою з подякою своїй прийомній мамі.



