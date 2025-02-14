"Нехай кожен знайде свою людину": Усики у День закоханих показали романтичні іспанські фото
Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик разом із дружиною Катериною привітали з Днем закоханих.
У своєму Instagram Катерина запостила спільні романтичні фото з сонячної Іспанії.
"Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем закоханих", - підписала фото Усик.
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