"Нехай кожен знайде свою людину": Усики у День закоханих показали романтичні іспанські фото

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик разом із дружиною Катериною привітали з Днем закоханих.

У своєму Instagram Катерина запостила спільні романтичні фото з сонячної Іспанії.

"Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем закоханих", - підписала фото Усик.

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До речі, Олександр і Катерина познайомились ще у школі, в Криму

Усики одружилися у вересні 2009, а вже у 2010 у подружжя народилася перша донька Ліза

Нагадаємо, раніше ТаблоID розказав неймовірну історію кохання пари: чому свого часу боксер не переїхав до США та як його змінило народження першої доньки.