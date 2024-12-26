Дружина Усика зазнімкувала його 10-місячну доню коло ялинки

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася новими фото їхньої молодшої доньки Марії. Дівча, якому зараз 10 місяців, зацікавилося ялинковими кульками - цей момент зазнімкувала мама.

На іншому фото, яке запостила Катя в Insta-сторіс, вона цілує дитину в щічку.

Цікаво, чи вдасться ялинці протриматися до Нового року

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Наприкінці січня Марійці виповниться рік

Нагадаємо, Усики виховують чотирьох спільних нащадків. ТаблоID розповідав зворушливу історію кохання подружжя.