Дружина Усика зазнімкувала його 10-місячну доню коло ялинки
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася новими фото їхньої молодшої доньки Марії. Дівча, якому зараз 10 місяців, зацікавилося ялинковими кульками - цей момент зазнімкувала мама.
На іншому фото, яке запостила Катя в Insta-сторіс, вона цілує дитину в щічку.
Нагадаємо, Усики виховують чотирьох спільних нащадків. ТаблоID розповідав зворушливу історію кохання подружжя.
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