Дружина Усика зазнімкувала його 10-місячну доню коло ялинки

Марія Ткаченко 26 грудня, 13:30
Олександр Усик і його дружина
Фото з Instagram Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася новими фото їхньої молодшої доньки Марії. Дівча, якому зараз 10 місяців, зацікавилося ялинковими кульками - цей момент зазнімкувала мама.

На іншому фото, яке запостила Катя в Insta-сторіс, вона цілує дитину в щічку.

Донька Усика

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Катерина Усик

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Нагадаємо, Усики виховують чотирьох спільних нащадків. ТаблоID розповідав зворушливу історію кохання подружжя.

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