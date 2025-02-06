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Усик у стильному твіді показався з дружиною у Вашингтоні. Фото

Марія Мельник - 6 лютого, 13:00

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик разом із дружиною Катериною прибули до Вашингтона з політичною місією.

Олександр відвідав кілька офіційних заходів, зокрема зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Український боксер і директор його команди поспілкувалися з політиком.

У своєму Instagram Катерина запостила фотозвіт з заходу, зокрема спільні фото в ошатних луках.


Усик у Вашингтоні

Нечасто можна побачити Олександра у вишуканих аутфітах

фото з Instagram
Усик з Катериною у Вашингтоні

Судячи з виразу обличчя спортсмена, такий образ йому до вподоби

Усик поцілував дружину
Сережка у вусі Усика в поєднанні з елегантним луком додає образу ще більше харизми

Сережка у вусі Усика в поєднанні з елегантним луком додає образу ще більше харизми

Як відомо, боксер народився й жив у Криму до шести років. У 1999 вони з родиною знову туди повернулися з Чернігівської області. А у 2015-ому Усик покинув рідний півострів.

Раніше спортсмен відповідав, чий його рідний Крим.

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