Усик у стильному твіді показався з дружиною у Вашингтоні. Фото
Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик разом із дружиною Катериною прибули до Вашингтона з політичною місією.
Олександр відвідав кілька офіційних заходів, зокрема зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
Український боксер і директор його команди поспілкувалися з політиком.
У своєму Instagram Катерина запостила фотозвіт з заходу, зокрема спільні фото в ошатних луках.
Як відомо, боксер народився й жив у Криму до шести років. У 1999 вони з родиною знову туди повернулися з Чернігівської області. А у 2015-ому Усик покинув рідний півострів.
Раніше спортсмен відповідав, чий його рідний Крим.
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