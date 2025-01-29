Дружина Усика крізь мокре скло попозувала у міні та шкірянці на голе тіло. Фото

Карина Тімкова 29 січня, 16:00
Катерина Усик на чорно-білих фото

Катерина потішила новими естетичними кадрами

Фото @vodchenko_anastasia

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина опублікувала нові стильні знімки.

На чорно-білих фотографіях вона позує за склом, вкритим краплями води, що створює ефект, ніби вона в душі.

Дружина Усика на мокрих фото
Фото Анастасії Водченко

Перед обʼєктивом 36-річна Катерина постала у шкіряній куртці на голе тіло та в чорній мініспідниці.

Катя Усик в міні

Катерина народила 4-х дітей і перебуває в чудовій формі

Багатодітна мама полюбляє мінімалістичний стиль у своїх фото, тому обрала лаконічний макіяж з акцентом на очі. Вона також не одягала ніяких прикрас.

Підписники оцінили жіночність та красу Катерини, написавши їй чимало приємних коментарів.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик у 1-ий день народження їхньої молодшої доньки поділилася милими фото.

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