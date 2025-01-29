Дружина Усика крізь мокре скло попозувала у міні та шкірянці на голе тіло. Фото
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина опублікувала нові стильні знімки.
На чорно-білих фотографіях вона позує за склом, вкритим краплями води, що створює ефект, ніби вона в душі.
Перед обʼєктивом 36-річна Катерина постала у шкіряній куртці на голе тіло та в чорній мініспідниці.
Багатодітна мама полюбляє мінімалістичний стиль у своїх фото, тому обрала лаконічний макіяж з акцентом на очі. Вона також не одягала ніяких прикрас.
Підписники оцінили жіночність та красу Катерини, написавши їй чимало приємних коментарів.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик у 1-ий день народження їхньої молодшої доньки поділилася милими фото.
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