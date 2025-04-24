Гори vs Instagram: Неплях з пластирем на носі насмішила виглядом після підкорення Кіліманджаро. Відео
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях продовжує тішити шанувальників кадрами зі своєї поїздки в Танзанію.
Після підготувань 30-річна модель змогла піднятися на вершину гори Кіліманджаро. Найвища точка цього африканського гірського масиву складає 5895 метрів.
Також Анна не забула поділитися веселим контентом з Африки. У своєму блозі дівчина опублікувала ролик "Вона в горах vs вона в Instagram", в якому порівняла свій вигляд до подорожі й під час. На відео знаменитість з'явилася в окулярах, із пластирем від сонця на обличчі та з косичками, щоб не бруднилося волосся.
До своєї поїздки Неплях часто робила спокусливі фото та позувала у прозорому одязі. А ще її можна було побачити у звабливих луках. До речі, для ТаблоID вона розказувала, як доглядає за обличчям і які процедури робить.
Нещодавно міс зізналася, що зустрічається з військовим.