Гори vs Instagram: Неплях з пластирем на носі насмішила виглядом після підкорення Кіліманджаро. Відео

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях продовжує тішити шанувальників кадрами зі своєї поїздки в Танзанію.

Після підготувань 30-річна модель змогла піднятися на вершину гори Кіліманджаро. Найвища точка цього африканського гірського масиву складає 5895 метрів.

Також Анна не забула поділитися веселим контентом з Африки. У своєму блозі дівчина опублікувала ролик "Вона в горах vs вона в Instagram", в якому порівняла свій вигляд до подорожі й під час. На відео знаменитість з'явилася в окулярах, із пластирем від сонця на обличчі та з косичками, щоб не бруднилося волосся.

Хоча шанувальники звикли бачити Неплях із зачіскою та макіяжем, вони все одно запевнили, що вона виглядає красиво навіть в горах Кадр з Instagram

Модель показалася на вершині з прапором України Фото Instagram

"Висота підборів — скасовується. Висота Кіліманджаро 5895 метрів — прийнята", — написала вона

Анна показала місцеві красоти

"До Кіліманджаро у мене не було жодних сходжень та всьому можна навчитися в процесі, швидко і на практиці… Фізична підготовка ніщо, порівняно з психологічним станом. У день сходження вже на вершині 4800, мене окутала гірська хвороба, були сильні мігрені, кисень 63 і зверху ще блювота, та я не здалася, бо націлена була на вершину", — додала "Міс Україна Всесвіт"

До своєї поїздки Неплях часто робила спокусливі фото та позувала у прозорому одязі. А ще її можна було побачити у звабливих луках. До речі, для ТаблоID вона розказувала, як доглядає за обличчям і які процедури робить.

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