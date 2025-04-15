"Останній день з чистою головою": Неплях у строкатому топі і міні посвітила тілом у Танзанії

15 квітня, 12:40

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях у своєму Instagram показала, як готується підкорити Кіліманджаро.

30-річна Анна вирушила в Африку і "востаннє" наробила фото з чистою головою та у гламурному луці.

"Акліматизація рівень Африка", - підписала фото Анна.

Неплях наробила фото в Африці

Засмагла Анна радіє останнім дням у комфорті

Фото з Instagram

Неплях посвітила довгими ногами

Поки міс підкорюватиме вершини, її коханий-військовий чекатиме на неї в Україні

"Це мій останній день, коли я так виглядаю, і останній день чистої голови", - повідомила Неплях.

Неплях посвітила формами в Африці
Кіліманджаро очима Анни
Кіліманджаро очима Анни
Анна Неплях без мейку
Анна зробила коси, щоби не бруднити волосся під час підкорення вершини

Як відомо, в торбинці у Неплях, яка багато подорожує, завжди можна знайти принаймні захист для обличчя. Раніше спеціально для ТаблоID міс розповідала, як дбає про красу і молодість та які процедури робить.

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Неплях
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