"Останній день з чистою головою": Неплях у строкатому топі і міні посвітила тілом у Танзанії
15 квітня, 12:40
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях у своєму Instagram показала, як готується підкорити Кіліманджаро.
30-річна Анна вирушила в Африку і "востаннє" наробила фото з чистою головою та у гламурному луці.
"Акліматизація рівень Африка", - підписала фото Анна.
"Це мій останній день, коли я так виглядаю, і останній день чистої голови", - повідомила Неплях.
Як відомо, в торбинці у Неплях, яка багато подорожує, завжди можна знайти принаймні захист для обличчя. Раніше спеціально для ТаблоID міс розповідала, як дбає про красу і молодість та які процедури робить.
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