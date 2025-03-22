"Наволонтерила": Неплях зізналася у стосунках з військовим
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях у своєму Instagram привідкрила завісу особистого життя та заявила, що перебуває у стосунках.
Анна зазначила, що зустрічається з чоловіком вже 2 місяці.
Також модель розказала, що її нинішній хлопець - військовий і вона його "наволонтерила".
"Жарти-жартами, то я його "наволонтерила", - написала вона.
Відповіла Неплях й на запитання, чи хоче вийти заміж.
"Мені важливо бути щасливою з чоловіком і мати перспективу спільного майбутнього. Виходити заміж заради статусу "я заміжня" в мене немає потреби, я реалізована і без чоловіка поруч. Але я хочу сім'ю і дітей в повноцінній щасливій родині", - додала вона.
Якось Анна Неплях розповідала про свій догляд за обличчям та у скільки років вперше спробувала ботокс.
Також вона розповідала, як з роками змінювалося її інтимне життя.