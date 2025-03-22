"Наволонтерила": Неплях зізналася у стосунках з військовим

Фото з Instagram Анни Неплях

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях у своєму Instagram привідкрила завісу особистого життя та заявила, що перебуває у стосунках.

Анна зазначила, що зустрічається з чоловіком вже 2 місяці.

Неплях показала тільки руку коханого

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Також модель розказала, що її нинішній хлопець - військовий і вона його "наволонтерила".

"Жарти-жартами, то я його "наволонтерила", - написала вона.

Неплях з її обранцем познайомилися завдяки волонтерству

Скріншот з Instagram Анни Неплях

Відповіла Неплях й на запитання, чи хоче вийти заміж.

"Мені важливо бути щасливою з чоловіком і мати перспективу спільного майбутнього. Виходити заміж заради статусу "я заміжня" в мене немає потреби, я реалізована і без чоловіка поруч. Але я хочу сім'ю і дітей в повноцінній щасливій родині", - додала вона.

Анна Неплях розповіла, чи хоче заміж

Якось Анна Неплях розповідала про свій догляд за обличчям та у скільки років вперше спробувала ботокс.

Також вона розповідала, як з роками змінювалося її інтимне життя.