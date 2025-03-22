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"Наволонтерила": Неплях зізналася у стосунках з військовим

Юлія Леськова - 22 березня, 11:23
Анна Неплях попозувала для фото
Фото з Instagram Анни Неплях

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях у своєму Instagram привідкрила завісу особистого життя та заявила, що перебуває у стосунках. 

Анна зазначила, що зустрічається з чоловіком вже 2 місяці. 

Неплях показала тільки руку коханого
Неплях показала тільки руку коханого

Також модель розказала, що її нинішній хлопець - військовий і вона його "наволонтерила". 

"Жарти-жартами, то я його "наволонтерила", - написала вона. 

Анна Неплях робить селфі

Неплях з її обранцем познайомилися завдяки волонтерству

Анна Неплях зустрічається з військовим
Скріншот з Instagram Анни Неплях

Відповіла Неплях й на запитання, чи хоче вийти заміж. 

"Мені важливо бути щасливою з чоловіком і мати перспективу спільного майбутнього. Виходити заміж заради статусу "я заміжня" в мене немає потреби, я реалізована і без чоловіка поруч. Але я хочу сім'ю і дітей в повноцінній щасливій родині", - додала вона. 

Анна Неплях робить селфі у ліжку

Анна Неплях розповіла, чи хоче заміж

Якось Анна Неплях розповідала про свій догляд за обличчям та у скільки років вперше спробувала ботокс

Також вона розповідала, як з роками змінювалося її інтимне життя. 

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