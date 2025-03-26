"Це повний стрьом": Могилевська зізналася, які стосунки для неї неприйнятні та чи вже вийшла заміж за коханого

Фото з Instagram Могилевської

Співачка Наталія Могилевська поділилася з підписниками своїми поглядами на стосунки, вірність та шлюб, знявши для Instagram відео в форматі "Норм чи стрьом".

Принагідно 49-річна зірка розсекретила, чи вони з коханим чоловіком, Валентином уже стали подружжям.

"Ми через війну вирішили не витрачати гроші на весілля і ми не одружені", - сказала Могилевська.

Наталія каже про свого Валентина "чоловік", але офіційно вони поки не подружжя

Водночас, вважає Наталія, якщо пара мешкає разом понад 10 років і хтось із партнерів просто не хоче одружуватися, це означає, що "немає довіри і справжнього кохання".

Загалом взаємну довіру в стосунках артистка вважає дуже важливою, і навіть флірт із кимось іншим для неї - "жах".

"Це не просто стрьом, це жах. Багато дівчат думають, що це якось підігріває атмосферу. Не живіть в таких стосунках, бо ви самі хочете довіряти своєму чоловікові, щоб він точно кохав лише вас. Спочатку дайте це, а потім розраховуйте це отримувати", - закликала Наталія.

Для Могилевської неприпустимо перебувати в стосунках та фліртувати на стороні

Зі слів співачки, особисто їй ніколи не доводилося бути зрадженою, але чи варто пробачати чоловікові разовий і випадковий такий вчинок - це "індивідуально".

"Я обирала партнерів, які цього не роблять, у жодному разі. І це повна херня, якщо вам хочеться… Але треба дивитися - для кожного своє. Я знаю класні родини, які після цього жили ще 20 років", - зазначила зірка.

Чого Наталія категорично не сприймає, так це відкритих стосунків.

"Це мене просто бісить. Це повний стрьом. Це просто безглуздя сьогодення, разом із Інтернетом по 12 годин на добу діти сидять, разом із "сексом для здоров'я". Повинен бути один чоловік на все життя, одна жінка. Це найкраща ситуація", - наголосила вона.

Нагадаємо, Наталія розказувала, скільки років до початку свого роману з Валентином вона була самотня. Як відомо, обранець артистки - людина непублічна, але знятися в кліпі коханої жінки все ж погодився.



