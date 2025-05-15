"Неймовірний досвід!": Онуфрійчук у Базелі показала, як провела день на Євробаченні 2025. Відео
Телеведуча, благодійниця та мама Іванна Онуфрійчук показала, як відвідала перший півфінал Євробачення-2025 у Базелі.
У своєму Instagram 38-річна мешканка Швейцарії запостила відео, де поділилася враженнями від заходу.
"Один день на Євробаченні. Стільки емоцій за добу давненько я не проживала. Від хвилювань за синочка до нервів за те, чи пройде Україна у фінал. Сумнівів не було, але хто ж так робить, оголошує нас останніми? Це був неймовірний досвід! Бути на таких шоу вживу, а не перед екраном — зовсім інші враження. Пишаюсь нашими і вітаю всю команду!", - написала Онуфрійчук.
Нагадаємо, за результатом першого півфіналу гурт Ziferblat, що цьогоріч представляє Україну, пройшов далі, а вже 17-го травня змагатиметься за перемогу у фіналі.
Другий півфінал конкурсу пройде вже 15 травня, а переможця оберуть 17 травня.