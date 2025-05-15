"Неймовірний досвід!": Онуфрійчук у Базелі показала, як провела день на Євробаченні 2025. Відео

Марія Мельник - 15 травня, 09:45

Телеведуча, благодійниця та мама Іванна Онуфрійчук показала, як відвідала перший півфінал Євробачення-2025 у Базелі.

У своєму Instagram 38-річна мешканка Швейцарії запостила відео, де поділилася враженнями від заходу.

"Один день на Євробаченні. Стільки емоцій за добу давненько я не проживала. Від хвилювань за синочка до нервів за те, чи пройде Україна у фінал. Сумнівів не було, але хто ж так робить, оголошує нас останніми? Це був неймовірний досвід! Бути на таких шоу вживу, а не перед екраном — зовсім інші враження. Пишаюсь нашими і вітаю всю команду!", - написала Онуфрійчук.

Онуфрійчук у спортзалі

Іванна розпочала день зі спорту


Онуфрійчук з подругами відвідали Євробачення

І вирушила у Базель потягом

Онуфрійчук спить у потягу

На шляху блогерка трохи перепочила

Іванна Онуфрійчук на Євробаченні-2025

Іванна знімала кожний момент шоу

Гурт Ziferblat на сцені Євробачення

І підтримувала представників від України, гурт Ziferblat

Іванна з прапором у Базелі

А ще ведучій вдалося пронести український прапор

Нагадаємо, за результатом першого півфіналу гурт Ziferblat, що цьогоріч представляє Україну, пройшов далі, а вже 17-го травня змагатиметься за перемогу у фіналі.

Другий півфінал конкурсу пройде вже 15 травня, а переможця оберуть 17 травня.

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