Онуфрійчук показала, як синочок уперше паску і крашанку куштував. Відео
Телеведуча і благодійниця Іванна Онуфрійчук через кілька днів після Великодня показала, як її майже однорічний синочок Адам уперше в житті куштував паску і крашанку.
В Instagram вона виклала відео і фото зі свята, яке відзначала родинним колом з мамою, сестрами та племінниками.
Дівчата у вишиванках навіть паски посвітили у Швейцарії, де живуть з самого початку повномасштабної війни.
"Великдень у колі найближчих, рідні традиції і перші пасочки та крашанки для синочка", - написала Онуфрійчук.
Нагадаємо, наприкінці травня первістку Онуфрійчук і її чоловіка Адаму виповниться рік. Нещодавно 38-річна Іванна повернулася до спортзалу і зізналася, що це важко їй дається.
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