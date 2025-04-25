Онуфрійчук показала, як синочок уперше паску і крашанку куштував. Відео

Тамара Кудрявченко - 25 квітня, 10:45
Іванна Онуфрійчук з синочком

Іванна замилувала фотографіями з Великодня з сином

Телеведуча і благодійниця Іванна Онуфрійчук через кілька днів після Великодня показала, як її майже однорічний синочок Адам уперше в житті куштував паску і крашанку.

В Instagram вона виклала відео і фото зі свята, яке відзначала родинним колом з мамою, сестрами та племінниками.

Дівчата у вишиванках навіть паски посвітили у Швейцарії, де живуть з самого початку повномасштабної війни.


Іванна Онуфрійчук з родиною

4 покоління родини Іванни святкували Великдень разом

"Великдень у колі найближчих, рідні традиції і перші пасочки та крашанки для синочка", - написала Онуфрійчук. 

Адаму вперше дали скуштувати пасочку

Адаму вперше дали скуштувати пасочку

Хлопчику ще нема року

Хлопчику ще нема року

І яєчко

І яєчко

Нагадаємо, наприкінці травня первістку Онуфрійчук і її чоловіка Адаму виповниться рік. Нещодавно 38-річна Іванна повернулася до спортзалу і зізналася, що це важко їй дається. 

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Іванна Онуфрійчук
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