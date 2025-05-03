Перевернутий торт та нагодована мама: Онуфрійчук показала перший день народження сина. Відео

Юлія Леськова - 3 травня, 09:24
Іванна Онуфрійчук зі своїм чоловіком та сином
Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча та благодійниця Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно з нагоди дня народження сина Адама написала йому щемливого листа, показала миле відео зі святкування 1-річчя свого малюка.

Іванна з чоловіком Алмазом влаштували вдома справжній святковий куточок з іграшками та кульками. Сину вони презентували красивий торт з лохиною (спойлер: у кінці малюк перекинув торт).

"Рік неймовірного щастя, відкриттів, пригод та обіймів. Рік з безсонними ночами, першими зубками та словами. Рік, коли ми народилися, як батьки. Перший рік нашого Адамчика", - написала Онуфрійчук. 


Іванна Онуфрійчук з чоловіком вітають сина
Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук
Син Іванни Онуфрійчук годує її тортом

Справжня турбота має такий вигляд

Син Іванни Онуфрійчук з тортом

Вочевидь, малюк не великий поціновувач солодощів

Іванна Онуфрійчук показала, як вітала сина

Хоч сам іменинник від тортика відмовлявся, маму ягодами все ж погодував

До речі, Іванна якось зізналася підписникам, що приховувала справжній вік сина. Насправді він народився на місяць раніше, ніж Іванна розповіла про це своїй аудиторії. Телеведуча розказала, що зробила так через забобони рідних. 

Також ТаблоID розповідав історію кохання Онуфрійчук та її чоловіка Алмаза. 

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Іванна Онуфрійчук
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