Перевернутий торт та нагодована мама: Онуфрійчук показала перший день народження сина. Відео
Телеведуча та благодійниця Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно з нагоди дня народження сина Адама написала йому щемливого листа, показала миле відео зі святкування 1-річчя свого малюка.
Іванна з чоловіком Алмазом влаштували вдома справжній святковий куточок з іграшками та кульками. Сину вони презентували красивий торт з лохиною (спойлер: у кінці малюк перекинув торт).
"Рік неймовірного щастя, відкриттів, пригод та обіймів. Рік з безсонними ночами, першими зубками та словами. Рік, коли ми народилися, як батьки. Перший рік нашого Адамчика", - написала Онуфрійчук.
До речі, Іванна якось зізналася підписникам, що приховувала справжній вік сина. Насправді він народився на місяць раніше, ніж Іванна розповіла про це своїй аудиторії. Телеведуча розказала, що зробила так через забобони рідних.
Також ТаблоID розповідав історію кохання Онуфрійчук та її чоловіка Алмаза.