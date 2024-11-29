"Сталевою волею залізо гнути": Кароль у неочікуваному дуеті з реперами-військовими заспівала про ветеранів війни

Гурт Nord Division та Тіна Кароль представили спільний трек, присвячений ветеранам російсько-української війни.

У пісні йдеться про відважних і мужніх українців, які захищали і захищатимуть країну.

"Ветерани" — сучасна музична воєнна поема тривалістю понад 12 хвилин. Цей реп народжений в окопах, від очевидців війни — тих, хто щодня ризикує своїм життям заради свободи нації. Тексти, наповнені правдою та глибиною, влучають прямо в серце слухача.

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фото пресслужби Кароль

NORD DIVISION — український реп-гурт, заснований у 2023 році. Колектив складається з п’яти учасників: Череп, Чіткий, Мосін, Молодий і Пєтрік. Всі вони є діючими військовими, які щодня боронять Україну.

"Для мене велика честь співати з такими мужніми хлопцями й долучитися до розвитку української реп-культури завдяки цій колаборації," — прокоментувала Кароль.

"Всіх, хто у вічність відійшов, обіцяєм на забути, як незабуті герої, що бились за Крути.

І ми будем битись, поки серце б'ється, поки буревісна пісня ллється.

Поки Крим додому не повернеться. Поки не повернем "Азов", буду нагадувати знов і знов", - йдеться у рядках пісні.

Нагадаємо, у жовтні Кароль презентувала лаконічний хіт на свій вірусний хіт.