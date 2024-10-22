Кароль підкреслила свою тендітність майкою на голе тіло та оверсайз-денімом. Фото

Марія Мельник 22 жовтня, 13:30
Кароль у топі посвітила животиком
фото michael_fedorak

Співачка Тіна Кароль, контент якої останнім часом складається з асан та сценічних образів, наробила стильних побутових фото.

39-річна виконавиця в оверсайзних штанях і майці невимушено повигиналася на камеру.

"Гляну в очі все розкажуть", - підписала Кароль знімки рядками своєї пісні.


Тіна Кароль посвітила жіночними формами

До речі, за хвилину Кароль може зробити 56 відтискань. Спортивні підтягнуті руки співачки підтверджують це

Кароль - фото зі спини

Відтискання - не єдиний спортивний рекорд в арсеналі Тіни

Співачка Кароль оголила животик

Спонсор пружного преса артистки - щоденне відтворення складних асан

Жіночність Кароль надасть витончену форму будь-якому оверсайзу
Жіночність Кароль надасть витончену форму будь-якому оверсайзу

Як відомо, Кароль ретельно слідкує за формою і завжди тримає тіло в тонусі. Раніше вона розказувала, скільки разів на тиждень тренується, та дала кілька порад щодо харчування.

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Тіна Кароль
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