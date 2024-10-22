Кароль підкреслила свою тендітність майкою на голе тіло та оверсайз-денімом. Фото
Співачка Тіна Кароль, контент якої останнім часом складається з асан та сценічних образів, наробила стильних побутових фото.
39-річна виконавиця в оверсайзних штанях і майці невимушено повигиналася на камеру.
"Гляну в очі все розкажуть", - підписала Кароль знімки рядками своєї пісні.
Як відомо, Кароль ретельно слідкує за формою і завжди тримає тіло в тонусі. Раніше вона розказувала, скільки разів на тиждень тренується, та дала кілька порад щодо харчування.
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