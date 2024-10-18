Кароль із квітами у волоссі презентувала лаконічний кліп на свій вірусний хіт. Відео

Тіна Кароль випустила кліп на ще один трек зі свого нового альбому, який вона називає найуспішнішим у своїй кар'єрі.

Зняти відео на пісню "Що ти наробила?" зірка вирішила після того, як трек став вірусним у TikTok і лише за добу зібрав понад мільйон переглядів. Також саме ця пісня стала фокус-треком альбому "Лірика" та очолила стрімінгові чарти та плей-листи Spotify.

Тіна продовжує невтомно випускати нові роботи Фото @michael_fedorak

Режисером кліпу "Що ти наробила?" стала Ната Курган, яка давно співпрацює з Тіною.

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У кліпі лише Тіна, її волосся та почуття

На відео окрім Кароль нема нікого. Тому воно зосереджене на потужному вокалі та емоціях Тіни.

Нагадаємо, наприкінці літа у Кароль вийшов кліп на пісню "Відчиняю", в якому вона вразила виглядом свого тіла та його гнучкістю.

Нещодавно 39-річна Тіна зізналася, що іноді тренується двічі на день.