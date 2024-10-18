Кароль із квітами у волоссі презентувала лаконічний кліп на свій вірусний хіт. Відео

Кароль із квітами у волоссі презентувала лаконічний кліп на свій вірусний хіт. Відео

Тамара Кудрявченко 18 жовтня, 12:01

Тіна Кароль випустила кліп на ще один трек зі свого нового альбому, який вона називає найуспішнішим у своїй кар'єрі.

Зняти відео на пісню "Що ти наробила?" зірка вирішила після того, як трек став вірусним у TikTok і лише за добу зібрав понад мільйон переглядів. Також саме ця пісня стала фокус-треком альбому "Лірика" та очолила стрімінгові чарти та плей-листи Spotify.

Тіна Кароль Що ти наробила?

Тіна продовжує невтомно випускати нові роботи

Фото @michael_fedorak

Режисером кліпу "Що ти наробила?" стала Ната Курган, яка давно співпрацює з Тіною.


Тіна Кароль новий кліп

У кліпі лише Тіна, її волосся та почуття

На відео окрім Кароль нема нікого. Тому воно зосереджене на потужному вокалі та емоціях Тіни.

Нагадаємо, наприкінці літа у Кароль вийшов кліп на пісню "Відчиняю", в якому вона вразила виглядом свого тіла та його гнучкістю.

Нещодавно 39-річна Тіна зізналася, що іноді тренується двічі на день.

Читайте також:

"Виразна та пристрасна" Кароль у зеленому міні, мереживі та плетиві презентувала альбом про багатогранність жінки

Кароль у спортивних луках похизувалася рельєфним пресом і стійкою у складних асанах

Тендітна Кароль у мереживному джампс'юті для фото вмостилася на меблях

Тіна Кароль
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів