Тендітна Кароль у мереживному джампс'юті для фото вмостилася на меблях

Новий релакс-фотосет від Тіни Кароль Фото Michael Fedorak

Співачка Тіна Кароль, яка невпинно вражає шанувальників своїми фітнес-звершеннями, отримала змогу перепочити хоча би під час нової фотосесії.

39-річна артистка, вбрана у білий мереживний джампс'ют, задумливо посиділа і полежала на застелених білим диванах.

Цікаво, про що замислилася зірка?

Реклама:

Кадри у своєму Instagram Кароль лишила без підпису. За лічені хвилини після публікації під дописом уже з'явилося чимало захоплених коментарів.

Крупні меблі в якості єдиного реквізиту ще більше підкреслили тендітність Кароль

Нагадаємо, не так давно виконавиця розсекретила, чи дозволяє собі їсти солодке. А ще вона розкрила ТаблоID свої правила догляду за шкірою обличчя.