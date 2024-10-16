Тендітна Кароль у мереживному джампс'юті для фото вмостилася на меблях

Марія Ткаченко 16 жовтня, 13:00
Тіна Кароль

Новий релакс-фотосет від Тіни Кароль

Фото Michael Fedorak

Співачка Тіна Кароль, яка невпинно вражає шанувальників своїми фітнес-звершеннями, отримала змогу перепочити хоча би під час нової фотосесії.

39-річна артистка, вбрана у білий мереживний джампс'ют, задумливо посиділа і полежала на застелених білим диванах.

Тіна Кароль фото

Цікаво, про що замислилася зірка?


Кадри у своєму Instagram Кароль лишила без підпису. За лічені хвилини після публікації під дописом уже з'явилося чимало захоплених коментарів.

Тіна Кароль у білому

Крупні меблі в якості єдиного реквізиту ще більше підкреслили тендітність Кароль

Нагадаємо, не так давно виконавиця розсекретила, чи дозволяє собі їсти солодке. А ще вона розкрила ТаблоID свої правила догляду за шкірою обличчя.

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Тіна Кароль
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