Тендітна Кароль у мереживному джампс'юті для фото вмостилася на меблях
Співачка Тіна Кароль, яка невпинно вражає шанувальників своїми фітнес-звершеннями, отримала змогу перепочити хоча би під час нової фотосесії.
39-річна артистка, вбрана у білий мереживний джампс'ют, задумливо посиділа і полежала на застелених білим диванах.
Кадри у своєму Instagram Кароль лишила без підпису. За лічені хвилини після публікації під дописом уже з'явилося чимало захоплених коментарів.
Нагадаємо, не так давно виконавиця розсекретила, чи дозволяє собі їсти солодке. А ще вона розкрила ТаблоID свої правила догляду за шкірою обличчя.
Кароль у горах показалася без мейкапу в ліжку просто неба. Фото
Кароль у шкірі і з голим пупом у новому кліпі попросила SHUMEI їй подзвонити
"Виразна та пристрасна" Кароль у зеленому міні, мереживі та плетиві презентувала альбом про багатогранність жінки
Кароль відповіла на чутки про роман з 30-річним бізнесменом. Відео
Кароль у спортивних луках похизувалася рельєфним пресом і стійкою у складних асанах