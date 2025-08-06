"Нова я": Парфільєва похизувалася зміненим іміджем. Фото

Марія Мельник - 6 серпня, 13:15

Блогерка та бізнесвумен Таня Парфільєва показалася у новому іміджі.

В Instagram вона похизувалася новим відтінком волосся.

"Нова я", - написала вона.

Парфільєва показала новий колір волосся

Парфільєва висвітлила пасма. Як вам результат?


Парфільєва - селфі в авто

Днями у сторіc в Instagram Таня розказувала про тенденцію того, як з віком дівчат "тягне" на світлий бік (до блонду)

Нагадаємо, раніше Парфільєва показувалася з рудим кольором волосся.

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Парфільєва Таня
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