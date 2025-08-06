"Нова я": Парфільєва похизувалася зміненим іміджем. Фото
Блогерка та бізнесвумен Таня Парфільєва показалася у новому іміджі.
В Instagram вона похизувалася новим відтінком волосся.
"Нова я", - написала вона.
Нагадаємо, раніше Парфільєва показувалася з рудим кольором волосся.
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