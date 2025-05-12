Парфільєва у бікіні спокусливо повигиналась у басейні на відпочинку з чоловіком і сином. Фото

Карина Тімкова - 12 травня, 17:00

Блогерка-мільйонниця і засновниця відомого бренду одягу Таня Парфільєва поділилася теплими моментами своєї сімейної поїздки.

Знаменитість разом із чоловіком Іваном Кришталем і їхнім 1,5-річним сином Сашком поїхали на відпочинок у Львівську область. Родина встигла роздивитися місцеві красоти та порелаксувати у затишній атмосфері.

Також 30-річна блогерка поділилася спокусливим контентом з басейну, в якому поплавала у чорному купальнику. Відповідними фото вона поділилася в Instagram.

Таня Парфільєва ефектно попозувала у бікіні

Бізнесвумен похизувалася рельєфним животом

Фото Instagram

Таня Парфільєва показала як плаває у купальнику

Парфільєва насолодилася відпочином у басейні. Цікаво, чи не холодно ще для купань на вулиці?

Таня Парфільєва у бікіні повигиналася в басейні

Знаменитість продемонструвала свої жіночні вигини

Таня Парфільєва показалася на прогулянці з сином і чоловіком

Батьки приділили час розвагам із синочком

Таня Парфільєва полежала на дивані з чоловіком і сином

Сім'я показала, що весело їм може бути навіть у готельному номері. Головне, що вони разом

Таня Парфільєва в обтислому луці застрибнула на руки до коханого

Про романтику зіркові батьки теж не забувають

У березні Таня з сином відпочивала у Дубаї, де теж наробила чимало пляжних фото. А зі своїм коханим вона нещодавно позувала в романтичній фотосесії. Також блогерка ділилася секретами стрункого тіла.

Нагадаємо, Саша народився в серпні 2023 року, а його хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.

Читайте також:

Парфільєва в боді з пишними рукавами знялася з 7-місячним сином. Фото

Знайдіть 10 відмінностей: Парфільєва з чоловіком і сином у фемілі-луках похвалилися своїми тачками

Парфільєва у спідньому та без мейку показала свій ранок зі спортом та доглядом

купальники діти зірок Парфільєва Таня
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів