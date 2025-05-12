Парфільєва у бікіні спокусливо повигиналась у басейні на відпочинку з чоловіком і сином. Фото
Блогерка-мільйонниця і засновниця відомого бренду одягу Таня Парфільєва поділилася теплими моментами своєї сімейної поїздки.
Знаменитість разом із чоловіком Іваном Кришталем і їхнім 1,5-річним сином Сашком поїхали на відпочинок у Львівську область. Родина встигла роздивитися місцеві красоти та порелаксувати у затишній атмосфері.
Також 30-річна блогерка поділилася спокусливим контентом з басейну, в якому поплавала у чорному купальнику. Відповідними фото вона поділилася в Instagram.
У березні Таня з сином відпочивала у Дубаї, де теж наробила чимало пляжних фото. А зі своїм коханим вона нещодавно позувала в романтичній фотосесії. Також блогерка ділилася секретами стрункого тіла.
Нагадаємо, Саша народився в серпні 2023 року, а його хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.