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Парфільєва в купальнику наробила ніжних фото з 1,5-річним сином на пляжі в Дубаї. Фото

Карина Тімкова - 24 березня, 18:30

Блогерка-мільйонниця, засновниця відомого бренду одягу і мама Таня Парфільєва відправилася на сімейний відпочинок у Дубаї.

На фотографіях, опублікованих в Instagram, 30-річна зірка відпочиває на пляжі разом зі своїм 1,5-річним первістком Сашком.

Таня похизувалася стрункою фігурою, позуючи у чорному бікіні на пісочку та з сином на руках.

Таня Парфільєва у бікіні погралася з сином

Бізнесвумен похизувалася рельєфним пресом

Фото Instagram

Парфільєва з дитиною на руках покрутилася перед камерою

Таня засвітила свої пружні сідниці

Таня Парфільєва у купальнику попозувала з сином

Маленький Олександр притулився до мами

Таня Парфільєва у бікіні посиділа на піску з єдиним сином

Блогерка погралася з малюком у пісочку, ховаючися від сонця

Парфільєва сфотографувалася з сином на руках після пляжу

Хлопчик, напевно, уявляє, як повернеться в номер і буде готуватися до вечері?

Таня Парфільєва з дитиною на тлі моря

Сім'я зловила захід сонця

Таня Парфільєва показала вагітне фото

Парфільєва показала фото дворічної давності, на якому позує в Дубаї, але ще вагітною

Таня Парфільєва зробила миле фото з сином

Зіркова мама доглядає свого синочка

Нагадаємо, Сашко народився у серпні 2023 року. Хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.

Разом з чоловіком Таня любить робити стильні фото з дитиною. А нещодавно Парфільєва показувала, як виглядає її ранкова рутина, що складається з догляду за шкірою і спорту.

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