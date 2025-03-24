Парфільєва в купальнику наробила ніжних фото з 1,5-річним сином на пляжі в Дубаї. Фото

Блогерка-мільйонниця, засновниця відомого бренду одягу і мама Таня Парфільєва відправилася на сімейний відпочинок у Дубаї.

На фотографіях, опублікованих в Instagram, 30-річна зірка відпочиває на пляжі разом зі своїм 1,5-річним первістком Сашком.

Таня похизувалася стрункою фігурою, позуючи у чорному бікіні на пісочку та з сином на руках.

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Нагадаємо, Сашко народився у серпні 2023 року. Хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.

Разом з чоловіком Таня любить робити стильні фото з дитиною. А нещодавно Парфільєва показувала, як виглядає її ранкова рутина, що складається з догляду за шкірою і спорту.