Парфільєва в купальнику наробила ніжних фото з 1,5-річним сином на пляжі в Дубаї. Фото
Блогерка-мільйонниця, засновниця відомого бренду одягу і мама Таня Парфільєва відправилася на сімейний відпочинок у Дубаї.
На фотографіях, опублікованих в Instagram, 30-річна зірка відпочиває на пляжі разом зі своїм 1,5-річним первістком Сашком.
Таня похизувалася стрункою фігурою, позуючи у чорному бікіні на пісочку та з сином на руках.
Нагадаємо, Сашко народився у серпні 2023 року. Хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.
Разом з чоловіком Таня любить робити стильні фото з дитиною. А нещодавно Парфільєва показувала, як виглядає її ранкова рутина, що складається з догляду за шкірою і спорту.
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