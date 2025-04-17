Парфільєва з рудим волоссям та у червоному максі пригорнулася до "героя своїх казок". Фото

Карина Тімкова - 17 квітня, 14:15

30-річна блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва представила новий рекламний кампейн для власного бренду.

До романтичної зйомки приєднався чоловік знаменитості Іван Кришталь. Таня позувала у вечірній червоній сукні та довгих білих рукавичках. На шиї у неї було коштовне кольє.

Її коханий вбрався у смокінг і пообіймав дружину для чуттєвих фото, які були опубліковані в Instagram.

Таня Парфільєва притулилася до чоловіка в розкішній зйомці

Засновниця бренду похвалилася стрункою талією

Фото Instagram

"З усіх казок я завжди оберу ту, де головний герой — ти", — підписала вона свою публікацію.

Таня Парфільєва захопила знімками з чоловіком

Закохані поділилися своєю пристрастю з фанатами

Таня Парфільєва в ошатній сукні попозувала з коханим у смокінгу

Таня, яка використала перуку для фотосесії, зазначила, що їй подобається, як вона виглядає з рудим волоссям

Таня Парфільєва у червоному пригорнула чоловіка для фото

Подружжя ефектно попозувало на сходах

Таня Парфільєва в ошатному луці попозувала біля чоловіка

Блогерка притиснулася до коханого

Нагадаємо, Парфільєва разом з обранцем виховують 1,5-річного сина Сашка, який народився у серпні 2023-го. Нещодавно власниця бренду показувалася на відпочинку з дитиною.

До речі, батьки разом із первістком люблять влаштовувати собі розваги.

Також Таня в образі з розрізом позувала у Парижі та у купальнику хизувалася фігурою на Мальорці.

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Парфільєва Таня
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