Парфільєва з рудим волоссям та у червоному максі пригорнулася до "героя своїх казок". Фото
30-річна блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва представила новий рекламний кампейн для власного бренду.
До романтичної зйомки приєднався чоловік знаменитості Іван Кришталь. Таня позувала у вечірній червоній сукні та довгих білих рукавичках. На шиї у неї було коштовне кольє.
Її коханий вбрався у смокінг і пообіймав дружину для чуттєвих фото, які були опубліковані в Instagram.
"З усіх казок я завжди оберу ту, де головний герой — ти", — підписала вона свою публікацію.
Нагадаємо, Парфільєва разом з обранцем виховують 1,5-річного сина Сашка, який народився у серпні 2023-го. Нещодавно власниця бренду показувалася на відпочинку з дитиною.
До речі, батьки разом із первістком люблять влаштовувати собі розваги.
Також Таня в образі з розрізом позувала у Парижі та у купальнику хизувалася фігурою на Мальорці.