Парфільєва з рудим волоссям та у червоному максі пригорнулася до "героя своїх казок". Фото

30-річна блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва представила новий рекламний кампейн для власного бренду.

До романтичної зйомки приєднався чоловік знаменитості Іван Кришталь. Таня позувала у вечірній червоній сукні та довгих білих рукавичках. На шиї у неї було коштовне кольє.

Її коханий вбрався у смокінг і пообіймав дружину для чуттєвих фото, які були опубліковані в Instagram.

Засновниця бренду похвалилася стрункою талією Фото Instagram

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"З усіх казок я завжди оберу ту, де головний герой — ти", — підписала вона свою публікацію.

Закохані поділилися своєю пристрастю з фанатами

Таня, яка використала перуку для фотосесії, зазначила, що їй подобається, як вона виглядає з рудим волоссям

Подружжя ефектно попозувало на сходах

Блогерка притиснулася до коханого

Нагадаємо, Парфільєва разом з обранцем виховують 1,5-річного сина Сашка, який народився у серпні 2023-го. Нещодавно власниця бренду показувалася на відпочинку з дитиною.

До речі, батьки разом із первістком люблять влаштовувати собі розваги.

Також Таня в образі з розрізом позувала у Парижі та у купальнику хизувалася фігурою на Мальорці.