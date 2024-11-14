"Знай, тепер я не твоя": Огнєвіч у шкірі попрощалася з минулим у кліпі на березі моря

Співачка ZLATA OGNEVICH презентувала новий сингл "Мости" і кліп на нього.

У відвертому і драматичному треку артистка співає про силу відпускати і про те, що не всі стосунки варті того, щоб їх зберігати.

Інколи найкраще, що можна зробити для себе – це спалити мости і залишити минуле позаду. Це і є головний меседж композиції та відео.

Злата спалила "Мости" з минулим

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"Нам всім варто зрозуміти: існують стосунки, які варто відпустити, щоб розправити крила і нарешті почати дихати на повні груди", – ділиться Злата.

Цікаво, про кого саме співає Злата

Зйомки кліпу пройшли в Одесі, якраз коли там було доволі вітряно і холодно.

"Попри холод і пронизливий вітер, ми з командою вкладали всю душу в кожен кадр. Цей кліп – про сміливість почати новий розділ життя. Я відчуваю, що мені вдалося передати цю емоцію на екрані", – каже Огнєвіч.

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч розповіла про свою давню симпатію до Андрія Хливнюка та чому у них не склалися стосунки.