"Боляче пекельно": Огнєвіч про перший досвід цвяходоріжки та шибарі

Марія Мельник 3 грудня, 14:45

Співачка Злата Огнєвіч в Португалії наважилася на ретрит під нагядом менторів.

У відеозвіті в Instagram зірка показалася за незвичною практикою цвяхостояння і поділилася враженнями.

"Забігаючи наперед - це боляче пекельно, дуже сильно, словами не описати, тільки кричати", - розповіла Огнєвіч.

Огнєвіч готується до стояння на цвяхах

Злата не просто простояла на дошках Садху, а пройшла цілу доріжку з них

скрін з Instagram

дошки Садху

"Попереду ціла доріжка з цвяхів різного ступеня складності, я хочу вперше спробувати", - зізналася Злата

Огнєвіч пройшла доріжкою з цвяхів

Цікаво, про яку саме ціль думала Огнєвіч

Судячи з виразу обличчя зірки, це точно доріжка задоволення

Судячи з виразу обличчя зірки, це точно доріжка "задоволення"

Огнєвіч також спробувала японське мистецтво шибарі

Огнєвіч також спробувала японське мистецтво шибарі

"Особисто мій інсайт, мені дуже сподобалася техніка шибарі. Я хочу її засвоїти. Вона про довіру, можливість більше пізнати вашого партнера", - поділилася враженнями артистка.

Як відомо, стояння на цвяхах перепробувало чимало зірок українського шоубізнесу, серед яких блогерка Даша Квіткова, акторка Наталка Денисенко, співачка Тіна Кароль, ведуча Маша Єфросиніна та інші.

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Злата Огнєвіч
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