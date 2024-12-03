"Боляче пекельно": Огнєвіч про перший досвід цвяходоріжки та шибарі

Співачка Злата Огнєвіч в Португалії наважилася на ретрит під нагядом менторів.

У відеозвіті в Instagram зірка показалася за незвичною практикою цвяхостояння і поділилася враженнями.

"Забігаючи наперед - це боляче пекельно, дуже сильно, словами не описати, тільки кричати", - розповіла Огнєвіч.

Злата не просто простояла на дошках Садху, а пройшла цілу доріжку з них скрін з Instagram

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"Попереду ціла доріжка з цвяхів різного ступеня складності, я хочу вперше спробувати", - зізналася Злата

Цікаво, про яку саме ціль думала Огнєвіч

Судячи з виразу обличчя зірки, це точно доріжка "задоволення"

Огнєвіч також спробувала японське мистецтво шибарі

"Особисто мій інсайт, мені дуже сподобалася техніка шибарі. Я хочу її засвоїти. Вона про довіру, можливість більше пізнати вашого партнера", - поділилася враженнями артистка.

Як відомо, стояння на цвяхах перепробувало чимало зірок українського шоубізнесу, серед яких блогерка Даша Квіткова, акторка Наталка Денисенко, співачка Тіна Кароль, ведуча Маша Єфросиніна та інші.