"Коли, як не зараз?": Огнєвіч у ретро-шортах та ботфортах поміркувала про звільнення від заборон
Співачка Злата Огнєвіч у чорних ретро-шортах та ботфортах наробила спокусливих фото.
39-річна у зухвалих позах також поміркувала про ставлення до себе через заборони.
"Якщо ти комусь забороняєш - то собі не дозволяєш щось: робити, мріяти, поводити себе певним чином, діяти… Коли, як не зараз, жити це життя? Я пробираюсь крізь хащі заборон до себе", - запевнила співачка.
Як відомо, Огнєвіч не завжди була в ідеальній формі. Ба більше, раніше вона навіть показувала "гладку" себе.
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