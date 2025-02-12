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"Коли, як не зараз?": Огнєвіч у ретро-шортах та ботфортах поміркувала про звільнення від заборон

Марія Мельник - 12 лютого, 10:30
Огнєвіч у трусах і топі

Співачка Злата Огнєвіч у чорних ретро-шортах та ботфортах наробила спокусливих фото.

39-річна у зухвалих позах також поміркувала про ставлення до себе через заборони.

"Якщо ти комусь забороняєш - то собі не дозволяєш щось: робити, мріяти, поводити себе певним чином, діяти… Коли, як не зараз, жити це життя? Я пробираюсь крізь хащі заборон до себе", - запевнила співачка.


Огнєвіч посвітила пресом

З кожною зйомкою одягу на Златі меншає

фото photo.rinaa
Огнєвіч виставила ніжку

Щоби чудово виглядати, виконавиця не економить на засобах для догляду, і користується якісною косметикою

Як відомо, Огнєвіч не завжди була в ідеальній формі. Ба більше, раніше вона навіть показувала "гладку" себе.

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Злата Огнєвіч
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