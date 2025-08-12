Огнєвіч у білому міні й хустці показала вайб Карибів. Фото
Співачка Злата Огнєвіч у міні й хустці показала вайб Карибів.
Зірка зробила це, попозувавши у білому міні біля байку на тлі пляжних декорацій.
"Карибський вайб у стрічку. Літо, літечко, побудь ще трохи…", - написала Злата.
І хоча Огнєвіч має чудову форму, співачка з тих, кому доводиться докладати чимало зусиль, щоб утримувати її. Раніше Злата називала свою ідеальну і нинішню вагу і розказувала, які процедури для краси тіла робить.
А не так давно вона розповідала про свої харчові звички, які допомагають тримати вагу.
Приєднуйтесь до дискусії