Огнєвіч у хижому купальнику покрутила стегнами в запальному танці під власну пісню. Відео
Співачка Злата Огнєвіч навіть під час свого відпочинку не забуває попрацювати. Ба більше, у зірки виходить поєднати пляжний контент із піаром своєї нової пісні.
Виконавиця виклала в Instagram відео, на якому вона в леопардовому асиметричному купальнику танцює біля басейну під композицію "Вільна", яка вийде через тиждень.
Нагадаємо, нещодавно на тому ж самому відпочинку Злата показувала свої сідниці на доказ того, що в неї є целюліт. А ще раніше Огнєвіч ділилася секретами краси та ідеальної ваги.
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