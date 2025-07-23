Огнєвіч у хижому купальнику покрутила стегнами в запальному танці під власну пісню. Відео

Співачка Злата Огнєвіч навіть під час свого відпочинку не забуває попрацювати. Ба більше, у зірки виходить поєднати пляжний контент із піаром своєї нової пісні.

Виконавиця виклала в Instagram відео, на якому вона в леопардовому асиметричному купальнику танцює біля басейну під композицію "Вільна", яка вийде через тиждень.

39-річна артистка похизувалася ідеальною формою і трендовими аксесуарами - хусткою і паском на талії

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Злата співає, що вона вільна

Нагадаємо, нещодавно на тому ж самому відпочинку Злата показувала свої сідниці на доказ того, що в неї є целюліт. А ще раніше Огнєвіч ділилася секретами краси та ідеальної ваги.